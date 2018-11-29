val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов.
Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.
Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.