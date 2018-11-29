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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1829183018311832
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:23

  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:25

  Волгарь написав:
  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
val1963766
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03

  val1963766 написав:
  Волгарь написав:
  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.

ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Неудачный год для инвесторов: что дальше?

Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов.

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-587223
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:59

  Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:58

Что-то мне помнится, заходил лет 7 назад, когда серебро было 40, и кто-то писал, что он купит, когда будет 12-13 и на него смотрели как на дурака. Не помните?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.

Самые обычные - из чековой книжки
Волгарь
 
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  #<1 ... 1829183018311832
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