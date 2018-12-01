val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано. Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет. Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве. Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов? БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов.
Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.
Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ. И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.
Если я правильно понимаю то пока деньги не обналичены то это просто бумажка. Порвалась потерялась но пака в банк не принёс то деньги на счету того кто выписал. И снова таки принёс в банк и обналичил и деньги снялись со счета выписавшего. Выходит вы считаете то что уже посчитано. Как можно учитывать цыфры на бумажке написанные рукой которая не становиться деньгами после появления на ней цыфр. Или мы о разных чеках?
Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек. Опять же, если я о тех чеках. Но, по-моему, у автора цель заболтать тему, чтоб никто не понял, о чем он говорит, но вроде бы как поспорил и кто не понял, все начали сомневаться -а вдруг, действительно, только монетарная база - это и есть все деньги, остальное - не деньги, не задумываясь над тем, как при денежной базе в 3 с чем-то трюлика американцы рефинансируют долга на гораздо большую сумму за год, только процентные выплаты составляют 500 с чем-то ярдов, а кто фонды на десятки трюликов покупает?