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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1829183018311832 Додано: Сер 28 лис, 2018 09:23 val1963766 написав: Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.

Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это. Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.

Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.

Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?

БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО! Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО! Волгарь Повідомлень: 5737 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 11:25 Волгарь написав: val1963766 написав: Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.

Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это. Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.

Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.

Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?

БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО! Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги. Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги. val1963766

Заблокований Повідомлень: 73 З нами з: 12.08.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 25 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03 val1963766 написав: Волгарь написав: val1963766 написав: Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.

Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это. Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.

Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.

Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?

БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО! Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги. Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.

ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.

И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории. ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории. Волгарь Повідомлень: 5737 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов.



https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-587223 Неудачный год для инвесторов: что дальше?Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов. Чукча2

Повідомлень: 1539 З нами з: 03.12.13 Подякував: 266 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лис, 2018 16:59 Волгарь написав: ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.

И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории. ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете. Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете. Grisha1 Повідомлень: 23 З нами з: 29.11.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:58 Что-то мне помнится, заходил лет 7 назад, когда серебро было 40, и кто-то писал, что он купит, когда будет 12-13 и на него смотрели как на дурака. Не помните? Grisha1 Повідомлень: 23 З нами з: 29.11.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46 Grisha1 написав: Волгарь написав: ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.

И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории. ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете. Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.

Самые обычные - из чековой книжки Самые обычные - из чековой книжки Волгарь Повідомлень: 5737 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35 Волгарь написав: Самые обычные - из чековой книжки Самые обычные - из чековой книжки

По сравнению с нынешними денежными потоками это 2 копейки как и все наличные деньги. Сколько денег было вложено в трежеря и в американский фондовый рынок в последние несколько лет? По сравнению с нынешними денежными потоками это 2 копейки как и все наличные деньги. Сколько денег было вложено в трежеря и в американский фондовый рынок в последние несколько лет? Grisha1 Повідомлень: 23 З нами з: 29.11.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 09:41 Волгарь написав: Самые обычные - из чековой книжки Самые обычные - из чековой книжки

Если я правильно понимаю то пока деньги не обналичены то это просто бумажка. Порвалась потерялась но пака в банк не принёс то деньги на счету того кто выписал. И снова таки принёс в банк и обналичил и деньги снялись со счета выписавшего. Выходит вы считаете то что уже посчитано. Как можно учитывать цыфры на бумажке написанные рукой которая не становиться деньгами после появления на ней цыфр. Или мы о разных чеках? Если я правильно понимаю то пока деньги не обналичены то это просто бумажка. Порвалась потерялась но пака в банк не принёс то деньги на счету того кто выписал. И снова таки принёс в банк и обналичил и деньги снялись со счета выписавшего. Выходит вы считаете то что уже посчитано. Как можно учитывать цыфры на бумажке написанные рукой которая не становиться деньгами после появления на ней цыфр. Или мы о разных чеках? zkoviz

Повідомлень: 21 З нами з: 15.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 12:03 Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек. Опять же, если я о тех чеках. Но, по-моему, у автора цель заболтать тему, чтоб никто не понял, о чем он говорит, но вроде бы как поспорил и кто не понял, все начали сомневаться -а вдруг, действительно, только монетарная база - это и есть все деньги, остальное - не деньги, не задумываясь над тем, как при денежной базе в 3 с чем-то трюлика американцы рефинансируют долга на гораздо большую сумму за год, только процентные выплаты составляют 500 с чем-то ярдов, а кто фонды на десятки трюликов покупает? Grisha1 Повідомлень: 23 З нами з: 29.11.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1829183018311832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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