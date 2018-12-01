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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1829183018311832
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:23

  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:25

  Волгарь написав:
  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
val1963766
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03

  val1963766 написав:
  Волгарь написав:
  val1963766 написав:Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.

Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!

Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.

ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Неудачный год для инвесторов: что дальше?

Deutsche Bank DBKGn подсчитал, что с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов продемонстрировали отрицательную доходность в долларовом выражении. В прошлый раз рекорд по итогам года был установлен в 1920 году – 84% из 37 существовавших тогда классов активов.

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-587223
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:59

  Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:58

Что-то мне помнится, заходил лет 7 назад, когда серебро было 40, и кто-то писал, что он купит, когда будет 12-13 и на него смотрели как на дурака. Не помните?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.

Ну, какие еще чеки, сколько там тех чеков, ерунду какую-то пишете.

Самые обычные - из чековой книжки
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35

  Волгарь написав:Самые обычные - из чековой книжки

По сравнению с нынешними денежными потоками это 2 копейки как и все наличные деньги. Сколько денег было вложено в трежеря и в американский фондовый рынок в последние несколько лет?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:41

  Волгарь написав:Самые обычные - из чековой книжки

Если я правильно понимаю то пока деньги не обналичены то это просто бумажка. Порвалась потерялась но пака в банк не принёс то деньги на счету того кто выписал. И снова таки принёс в банк и обналичил и деньги снялись со счета выписавшего. Выходит вы считаете то что уже посчитано. Как можно учитывать цыфры на бумажке написанные рукой которая не становиться деньгами после появления на ней цыфр. Или мы о разных чеках?
zkoviz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:03

Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек. Опять же, если я о тех чеках. Но, по-моему, у автора цель заболтать тему, чтоб никто не понял, о чем он говорит, но вроде бы как поспорил и кто не понял, все начали сомневаться -а вдруг, действительно, только монетарная база - это и есть все деньги, остальное - не деньги, не задумываясь над тем, как при денежной базе в 3 с чем-то трюлика американцы рефинансируют долга на гораздо большую сумму за год, только процентные выплаты составляют 500 с чем-то ярдов, а кто фонды на десятки трюликов покупает?
Grisha1
 
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