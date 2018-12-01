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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1830183118321833
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.

А в США мужики и не знают
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11

  Faceless написав:
Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.

А в США мужики и не знают

Какой в них смысл, когда есть деньги в электронном виде, карточки? У нас вроде недавно последний банк отказался работать с чеками из-за дороговизны, риска и неудобств, не думаю, что в Америке банки дурнее.
Grisha1
 
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