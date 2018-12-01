Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.
А в США мужики и не знают
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А в США мужики и не знают
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11
Какой в них смысл, когда есть деньги в электронном виде, карточки? У нас вроде недавно последний банк отказался работать с чеками из-за дороговизны, риска и неудобств, не думаю, что в Америке банки дурнее.
Додано: Нед 02 гру, 2018 19:12
Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.
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