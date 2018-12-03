|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:52
Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.
А в США мужики и не знают
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22804
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5139 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11
Faceless написав:
Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.
А в США мужики и не знают
Какой в них смысл, когда есть деньги в электронном виде, карточки? У нас вроде недавно последний банк отказался работать с чеками из-за дороговизны, риска и неудобств, не думаю, что в Америке банки дурнее.
-
Grisha1
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 19:12
Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.
-
Grisha1
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:23
Grisha1 написав:
Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.
Любопытно какие именно товары китайцы у них будут покупать? Привычно - когда все наоборот, а тут почти шок...
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:00
kalinavalera1 написав: Grisha1 написав:
Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.
Любопытно какие именно товары китайцы у них будут покупать? Привычно - когда все наоборот, а тут почти шок...
Главное - верить... Рынки верят. Или их "верят".
-
Grisha1
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:30
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 581
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:56
Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
-
Grisha1
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:11
Grisha1 написав:
Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает
время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
ПОКА НЕ НАСТУПАЕТ - НЕ ТОРОПИТЕ СОБЫТИЯ
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:17
передает "РИА Новости"
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11276
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:18
Grisha1 написав:
Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»
так что очередь развивающихся рынков
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11276
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|