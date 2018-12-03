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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.

А в США мужики и не знают
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11

  Faceless написав:
Grisha1 написав:Чеки - это, вообще, вчерашний день. Они почти умерли с появлением карточек.

А в США мужики и не знают

Какой в них смысл, когда есть деньги в электронном виде, карточки? У нас вроде недавно последний банк отказался работать с чеками из-за дороговизны, риска и неудобств, не думаю, что в Америке банки дурнее.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:12

Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:23

  Grisha1 написав:Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.

Любопытно какие именно товары китайцы у них будут покупать? Привычно - когда все наоборот, а тут почти шок...
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:00

  kalinavalera1 написав:
  Grisha1 написав:Американцы якобы договорились с китайцами о том, что они будут покупать американские товары. Звучит нелепо. Кто ж будет покупать товары втридорога, только потому что они американские? Рукалицо. Ну, посмотрим, как изменится американский торговый баланс. Пока от действий Трампа он только ухудшался.

Любопытно какие именно товары китайцы у них будут покупать? Привычно - когда все наоборот, а тут почти шок...

Главное - верить... Рынки верят. Или их "верят".
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:30

''Дни сочтены'': доллару предрекли сильнейший обвал

Покупайте аурум, глупцы :mrgreen:

https://www.obozrevatel.com/economics/d ... -obval.htm
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:56

Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:11

  Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.

ПОКА НЕ НАСТУПАЕТ - НЕ ТОРОПИТЕ СОБЫТИЯ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:17

  vladus17 написав:Покупайте аурум, глупцы :mrgreen:

https://www.obozrevatel.com/economics/d ... -obval.htm

передает "РИА Новости" :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:18

  Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»

так что очередь развивающихся рынков
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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