odessit2007 написав:Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»
так что очередь развивающихся рынков
Ага.
Вот только худому нечего терять, кроме порабощающих цепей.
А толстому то как раз есть что.
Так кто теперь по вашему должен бояться изменений?