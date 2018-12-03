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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

  odessit2007 написав:
  Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»

так что очередь развивающихся рынков


Ага.
Вот только худому нечего терять, кроме порабощающих цепей.
А толстому то как раз есть что.
Так кто теперь по вашему должен бояться изменений? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Рынок акций США получил «черную метку»

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... metku.html

СТАТЬЯ ГОДА!!! Пора тревожиться
https://goldenfront.ru/articles/view/st ... vozhitsya/

Палладий вырос в цене до нового исторического рекорда
http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... korda.html
Чукча2
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