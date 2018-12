Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

odessit2007 написав: Grisha1 написав: Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги. Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»



так что очередь развивающихся рынков «Пока толстый сохнет, худой сдохнет»так что очередь развивающихся рынков



Ага.

Вот только худому нечего терять, кроме порабощающих цепей.

А толстому то как раз есть что.

Так кто теперь по вашему должен бояться изменений? Ага.Вот только худому нечего терять, кроме порабощающих цепей.А толстому то как раз есть что.Так кто теперь по вашему должен бояться изменений?

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha