Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»
так что очередь развивающихся рынков
Ага. Вот только худому нечего терять, кроме порабощающих цепей. А толстому то как раз есть что. Так кто теперь по вашему должен бояться изменений?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Grisha1 написав:Вот почему доходности трежерей должны падать при замедлении экономики, непонятно. По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, без экономики он и нафиг никому не нужен. Но американцы поставили все с ног на голову своей пропагандой и расстановкой своих людей в ключевые центробанки, но наступает время, когда даже потуги всего мира не могут прокормить Америку, профинансировать их гигантские дефициты бюджета и торгового баланса и рефинансировать многодесяткотриллионные долги.
ПОКА НЕ НАСТУПАЕТ - НЕ ТОРОПИТЕ СОБЫТИЯ
Когда наступят, вы уже останетесь с ворохом бумаги. И, судя по цифрам, это уже близко. Сами же говорили, что реальная денежная база 3 с чем-то трюлика, а американцам надо как-то рефинансировать долг каждый год на бОльшую сумму, только процентов надо будет платить на 500 с чем-то ярдов, бюджетный дефицит, который опять достигает трюлика, ужасный торговый баланс, студенческие и другие кредиты населению надо платить на кучу трюликов. Да и фонду уже покупать некому при таком пузыре, отношение капитализации фондового рынка к ВВП с начала года у исторических хаев..
Востаннє редагувалось Grisha1 в Вів 04 гру, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Эта инверсия - следствие розовых очков, натянутых, на участников рынка (если его еще можно так назвать при таких манипуляциях и диктате), которые думают, что рецессия даже если будет, то все проблемы закончатся за пару лет, ан нет, возможности печатного станка поднимать экономику уже исчерпаны, а других методов они не знают. Вот вторая статья - да, по делу, но это глас вопиющего в пустыне. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а когда грянет. то креститься уже будет поздно и некому, потому что молния перед этим попадет в мужика. А пока можно ждать то ли конца 2019-го, то ли 2025-2027-го, то ли 2026-2028-го (волгарь уже 3 раза за неделю менял сроки), но ждуны забывают, что доходности облигаций с легкостью выросли на процентный пункт за год, а могут расти и быстрее, и если не будут этого делать, то только из-за скрытого выкупа трежерей ФРС, что тоже совсем не позитив для доллара. Да и сам долг уже 22 трюлика и при текущей динамике вряд ли придется ждать еще 8-10 лет до достижения им 27 трюков, как пишет волгарь. К примеру, за прошлые 4.5 года он вырос на 5 трюликов и рост ускоряется, значит, 27 нам ждать скорей года 3-4. Но вряд ли мы их дождемся, что-то произойдет раньше. 110% ВВП гос. долг - это и так уже показатель пика 2-й мировой войны, больше никогда такого не было, но тогда выходом стало разрушение всего остального мира, что будет теперь? Ядерное оружие делает такой сценарий чреватым для самих США, значит, они не должны стать инициатором подобного сценария.
Эта инверсия - следствие розовых очков, натянутых, на участников рынка (если его еще можно так назвать при таких манипуляциях и диктате), которые думают, что рецессия даже если будет, то все проблемы закончатся за пару лет, ан нет, возможности печатного станка поднимать экономику уже исчерпаны, а других методов они не знают. Вот вторая статья - да, по делу, но это глас вопиющего в пустыне. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а когда грянет. то креститься уже будет поздно и некому, потому что молния перед этим попадет в мужика. А пока можно ждать то ли конца 2019-го, то ли 2025-2027-го, то ли 2026-2028-го (волгарь уже 3 раза за неделю менял сроки), но ждуны забывают, что доходности облигаций с легкостью выросли на процентный пункт за год, а могут расти и быстрее, и если не будут этого делать, то только из-за скрытого выкупа трежерей ФРС, что тоже совсем не позитив для доллара. Да и сам долг уже 22 трюлика и при текущей динамике вряд ли придется ждать еще 8-10 лет до достижения им 27 трюков, как пишет волгарь. К примеру, за прошлые 4.5 года он вырос на 5 трюликов и рост ускоряется, значит, 27 нам ждать скорей года 3-4. Но вряд ли мы их дождемся что-то произойдет раньше. 110% ВВП гос. долг - это и так уже показатель пика 2-й мировой войны, больше никогда такого не было, но тогда выходом стало разрушение всего остального мира, что будет теперь? Ядерное оружие делает такой сценарий чреватым для самих США, значит, они не должны стать инициатором подобного сценария.
Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.
Волгарь написав:Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.
Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать. Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться. А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно? http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Волгарь написав:Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.
Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать. Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться. А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно? http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки. Кстати, я уже писал - не могу найти объемы размещения долга за последние 2 года. Буду очень признателен, если приведете цифры или источник - старый добрый simfy.com все мои устройства блокируют из-за ненадлежащего протокола.