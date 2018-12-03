Додано: Вів 04 гру, 2018 13:50

Чукча2 написав: Рынок акций США получил «черную метку»



http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... metku.html



СТАТЬЯ ГОДА!!! Пора тревожиться

https://goldenfront.ru/articles/view/st ... vozhitsya/



Палладий вырос в цене до нового исторического рекорда

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... korda.html Рынок акций США получил «черную метку»СТАТЬЯ ГОДА!!! Пора тревожитьсяПалладий вырос в цене до нового исторического рекорда

Эта инверсия - следствие розовых очков, натянутых, на участников рынка (если его еще можно так назвать при таких манипуляциях и диктате), которые думают, что рецессия даже если будет, то все проблемы закончатся за пару лет, ан нет, возможности печатного станка поднимать экономику уже исчерпаны, а других методов они не знают.Вот вторая статья - да, по делу, но это глас вопиющего в пустыне. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а когда грянет. то креститься уже будет поздно и некому, потому что молния перед этим попадет в мужика. А пока можно ждать то ли конца 2019-го, то ли 2025-2027-го, то ли 2026-2028-го (волгарь уже 3 раза за неделю менял сроки), но ждуны забывают, что доходности облигаций с легкостью выросли на процентный пункт за год, а могут расти и быстрее, и если не будут этого делать, то только из-за скрытого выкупа трежерей ФРС, что тоже совсем не позитив для доллара. Да и сам долг уже 22 трюлика и при текущей динамике вряд ли придется ждать еще 8-10 лет до достижения им 27 трюков, как пишет волгарь. К примеру, за прошлые 4.5 года он вырос на 5 трюликов и рост ускоряется, значит, 27 нам ждать скорей года 3-4. Но вряд ли мы их дождемся, что-то произойдет раньше. 110% ВВП гос. долг - это и так уже показатель пика 2-й мировой войны, больше никогда такого не было, но тогда выходом стало разрушение всего остального мира, что будет теперь? Ядерное оружие делает такой сценарий чреватым для самих США, значит, они не должны стать инициатором подобного сценария.