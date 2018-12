Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1832183318341835 Додано: Вів 04 гру, 2018 16:17

Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?

Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?

У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать

Оказалось там дорог нет от слова вообще

Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.



На Аляске аналогичные условия севера



пробую проложить маршрут



Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделатьОказалось там дорог нет от слова вообщеПробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.На Аляске аналогичные условия северапробую проложить маршрутАнкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога . Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Повідомлень: 7362 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 533 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20 Волгарь написав: Grisha1 написав: Волгарь написав: Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.

Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать.

Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться.

А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно?

Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать.
Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться.
А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно?
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки.

Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки.

Кстати, я уже писал - не могу найти объемы размещения долга за последние 2 года. Буду очень признателен, если приведете цифры или источник - старый добрый simfy.com все мои устройства блокируют из-за ненадлежащего протокола.

Я ж дал ссылку на покупку трежерей иностранцами, там четко видно, что последний месяц опять началось избавление. И РФия тут ни при чем, то уже полгода не держатели.

Я ж дал ссылку на покупку трежерей иностранцами, там четко видно, что последний месяц опять началось избавление. И РФия тут ни при чем, то уже полгода не держатели.
З.Ы. По всем каналам показывают золотую елку, как немцы навешали золотых монет на елку, и трещат, что придется до Нового Года на нее снижать цену, потому что падает цена на золото (только что по СТБ это в новостях прозвучало, процитировали, вероятно, самих немцев). И это в то время, когда цена уже месяца 3 даже немного растет. Или эти клоуны знают, что до Нового Года цена упадет? Откуда? Что это как не пропаганда против золота?

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html



Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.



http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html

Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.

Я бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше. Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit Agricole

Повідомлень: 5192 З нами з: 18.12.08 Подякував: 339 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 23:09 jabba написав: Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit Agricole

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html



Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.



Я бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше. Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit AgricoleЯ бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше.



Извените конечно за столь глупый,возможно, вопрос. Но что значит в данном случае фраза:,,со стопом $1150,,- это, как я предпологаю,при пробитии данного уровня закрытие позицый?

