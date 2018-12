Додано: Вів 04 гру, 2018 23:09

jabba написав: Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit Agricole

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html



Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.



Я бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше.



Извените конечно за столь глупый,возможно, вопрос. Но что значит в данном случае фраза:,,со стопом $1150,,- это, как я предпологаю,при пробитии данного уровня закрытие позицый?

Извените конечно за столь глупый,возможно, вопрос. Но что значит в данном случае фраза:,,со стопом $1150,,- это, как я предпологаю,при пробитии данного уровня закрытие позицый?

Цель в 1420- это понятно.

