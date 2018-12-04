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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1832183318341835
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:17

Волгарь
Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?
Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?
У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать
Оказалось там дорог нет от слова вообще :lol:
Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.

На Аляске аналогичные условия севера

пробую проложить маршрут

Анкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога .
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20

  Волгарь написав:
  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.

Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать.
Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться.
А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно?
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки.
Кстати, я уже писал - не могу найти объемы размещения долга за последние 2 года. Буду очень признателен, если приведете цифры или источник - старый добрый simfy.com все мои устройства блокируют из-за ненадлежащего протокола.

Я ж дал ссылку на покупку трежерей иностранцами, там четко видно, что последний месяц опять началось избавление. И РФия тут ни при чем, то уже полгода не держатели.
З.Ы. По всем каналам показывают золотую елку, как немцы навешали золотых монет на елку, и трещат, что придется до Нового Года на нее снижать цену, потому что падает цена на золото (только что по СТБ это в новостях прозвучало, процитировали, вероятно, самих немцев). И это в то время, когда цена уже месяца 3 даже немного растет. Или эти клоуны знают, что до Нового Года цена упадет? Откуда? Что это как не пропаганда против золота?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00

Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit Agricole
http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html

Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.


Я бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше. :oops:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:09

  jabba написав:Покупайте золото с целью $1 420, советуют в Credit Agricole
http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... icole.html

Стратеги банка рекомендуют покупать золото по $1 240 со стопом $1 150 и целью $1 420, а также отмечают, что сделка, скорее всего, окажется долгосрочной.


Я бы сказал - сделка возможно не на один год растянется, если по стопу не вынесут раньше. :oops:


Извените конечно за столь глупый,возможно, вопрос. Но что значит в данном случае фраза:,,со стопом $1150,,- это, как я предпологаю,при пробитии данного уровня закрытие позицый? :oops:
Цель в 1420- это понятно.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Grisha1 написав:Главное - верить... Рынки верят. Или их "верят".

Это сразу воспринимается как естественный ход. Потому, как товаров у них не очень ? Сжиженный газ ? Что они могут продавать? Это интересно - если кто в курсе ? Трамп вроде поднимает реальный сектор экономик США - а если конкретно ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:23

  vladus17 написав:Покупайте аурум, глупцы :mrgreen:

https://www.obozrevatel.com/economics/d ... -obval.htm


Мы тут так привыкли , что доллар хоронят почти каждый день, что уже не верится. И аргументов в пользу этого мнения конкретных, которые смогли бы сработать я не увидел.

Да 3 раза повысили ставки - это мне показалось странным и явно манипулятивным. Нет такого роста экономики в США. Но пипл ведь - хавает ? Инфу запомню, так как 30% - это все же более реально, чем полный крах.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:44

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.

Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:53

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет.

https://korrespondent.net/business/econ ... zhe-zolota
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58

  Ukrainian написав:Волгарь
Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?
Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?
У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать
Оказалось там дорог нет от слова вообще :lol:
Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.

На Аляске аналогичные условия севера

пробую проложить маршрут

Анкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога .

На Чукотке, дороги? Вы ради интереса сравните население Аляски и Чукотки
Население 49 348[7] чел. (2018)(84-е место)
Плотность 0,07 чел. чел./км²
Площадь 721 481 км² (7-е место)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 1%83%D0%B3
Население ▲710 249[1] (2010 год)
47-е по США
плотность 0,49 чел./км²
50-е по США
Площадь 1-е место
всего 1 717 854 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BA%D0%B0
Это для 50-ти тысяч человек нужно строить дороги там, где 9 месяцев в году можно ездить по зимнику, а оставшиеся 3 - по Анадырю.
Если очень мучит жада приключений, советую с Аляски при плыть в Магадан, а оттуда по зимнику в Якутск. Как-то видел фильм о таком путешествии - масса впечатлений и приключений. А дороги, конечно, построили.
Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B3%D0%B0
Трасса М11 Москва — Санкт-Петербург: готов еще один участок
Отрезок платной трассы Москва － Санкт-Петербург протяженностью 209 километров откроют 6 июня в Новгородской и Тверской областях. Новая дорога пролегает от Вышнего Волочка (334-й километр) до Великого Новгорода (543-й километр).

https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok
Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.
Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:56

  kalinavalera1 написав:
  vladus17 написав:Покупайте аурум, глупцы :mrgreen:

https://www.obozrevatel.com/economics/d ... -obval.htm


Мы тут так привыкли , что доллар хоронят почти каждый день, что уже не верится. И аргументов в пользу этого мнения конкретных, которые смогли бы сработать я не увидел.

Да 3 раза повысили ставки - это мне показалось странным и явно манипулятивным. Нет такого роста экономики в США. Но пипл ведь - хавает ? Инфу запомню, так как 30% - это все же более реально, чем полный крах.


Мое мнение такое: цикличность доллара 15-17 лет. Вот ссылка на индекс доллара США с 1973
https://www.macrotrends.net/1329/us-dol ... ical-chart

Что мы видим: сильный доллар в 1985, 2001, 2017-18. Цикл от хая к хаю 15-17 лет.
2001 + 15(17?)= 2016(2018)
Значит сейчас хай и его стоит продавать. :idea:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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