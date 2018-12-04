Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20

Волгарь написав: Grisha1 написав: Волгарь написав: Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА. Я никогда не озвучивал начало долгового кризиса США в 19-ом - НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ, У ВАС ТУТ СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ. Доходность долга не растет автоматически С ЛЕГКОСТЬЮ - ФРС поднимает ставку, кредит становится дороже, поэтому растет доходность по облигациям. Т.е. не рынок влияет на ФРС, а наоборот - ФРС на рынок. С временем Второй мировой вряд ли стоит сравнивать В ПРИНЦИПЕ - тогда у США было 20+ тыс. т. золота, сейчас в 2,5 раза меньше, и доллар свободно разменивался на золото по курсу 35 за унцию. Еще раз повторю - насос неизбежно даст сбой, но точно не в ближайшем будущем - доходность в 3% годовых (+-) очень привлекательна для рынка, tresuares and bills покупали и будут покупать. ПОКА.

Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать.

Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться.

А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно?

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt Писали, что до конца 19-го доллару ничего не угрожает. Значит, я так понял, что через год уже будет угрожать.Я не спорю, что тогда им было проще выкарабкаться.А почему иностранцы перестали покупать, если очень привлекательно?

Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки.

Кстати, я уже писал - не могу найти объемы размещения долга за последние 2 года. Буду очень признателен, если приведете цифры или источник - старый добрый simfy.com все мои устройства блокируют из-за ненадлежащего протокола. Это (раз в 19-ом не угрожает, то обязательно будет угрожать в 20-ом) - не более чем Ваша интерпретация. Просто сделать прогноз на больший период мне не позволяет мое положение финансового чайника. Насчет того, что перестали покупать - не соглашусь. Не забывайте, что РФ почти избавилась от американского долга, и это количество (100 млрд.+) перешло в другие руки.Кстати, я уже писал - не могу найти объемы размещения долга за последние 2 года. Буду очень признателен, если приведете цифры или источник - старый добрый simfy.com все мои устройства блокируют из-за ненадлежащего протокола.

Я ж дал ссылку на покупку трежерей иностранцами, там четко видно, что последний месяц опять началось избавление. И РФия тут ни при чем, то уже полгода не держатели.З.Ы. По всем каналам показывают золотую елку, как немцы навешали золотых монет на елку, и трещат, что придется до Нового Года на нее снижать цену, потому что падает цена на золото (только что по СТБ это в новостях прозвучало, процитировали, вероятно, самих немцев). И это в то время, когда цена уже месяца 3 даже немного растет. Или эти клоуны знают, что до Нового Года цена упадет? Откуда? Что это как не пропаганда против золота?