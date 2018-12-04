Волгарь написав:Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.
Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС
Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год. Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро. Последствия этого не трудно представить...
С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно http://usdebtclock.org/ 21 828 млрд. http://usdebtclock.org/2016.html 20 164 млрд. Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.