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  #<1 ... 1833183418351836
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:13

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.

Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС :mrgreen:

Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год.
Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро.
Последствия этого не трудно представить...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:19

С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:21

  Волгарь написав:https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok
Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.
Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.

Ой, ли. Павловская реформа и все дела. Да и счета заблокировать можно, американцы контролируют банковскую систему. И до оффшоров доберутся.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:38

  Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно
http://usdebtclock.org/
21 828 млрд.
http://usdebtclock.org/2016.html
20 164 млрд.
Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:41

  Волгарь написав:
  Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно
http://usdebtclock.org/
21 828 млрд.
http://usdebtclock.org/2016.html
20 164 млрд.
Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.


Я ж написал за 3 года, а не за 2.
3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!
И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?
а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.

То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?
Grisha1
 
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  #<1 ... 1833183418351836
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