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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1833183418351836 Додано: Сер 05 гру, 2018 14:13 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы. Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.

Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС

Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год.

Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро.

Последствия этого не трудно представить... Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год.Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро.Последствия этого не трудно представить... Волгарь Повідомлень: 5778 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 14:19 С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут? Grisha1 Повідомлень: 47 З нами з: 29.11.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 14:21 Волгарь написав: https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok

Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.

Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ. Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.

Ой, ли. Павловская реформа и все дела. Да и счета заблокировать можно, американцы контролируют банковскую систему. И до оффшоров доберутся. Ой, ли. Павловская реформа и все дела. Да и счета заблокировать можно, американцы контролируют банковскую систему. И до оффшоров доберутся. Grisha1 Повідомлень: 47 З нами з: 29.11.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 14:38 Grisha1 написав: С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут? С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно

http://usdebtclock.org/

21 828 млрд.

http://usdebtclock.org/2016.html

20 164 млрд.

Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет. Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольноТ.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет. Волгарь Повідомлень: 5778 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 16:41 Волгарь написав: Grisha1 написав: С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут? С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно

http://usdebtclock.org/

21 828 млрд.

http://usdebtclock.org/2016.html

20 164 млрд.

Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет. Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольноТ.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.



Я ж написал за 3 года, а не за 2.

3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!

И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?

а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.

То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда? Я ж написал за 3 года, а не за 2.3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда? Grisha1 Повідомлень: 47 З нами з: 29.11.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 19:02 Волгарь написав: Ukrainian написав: Волгарь

Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?

Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?

У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать

Оказалось там дорог нет от слова вообще

Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.



На Аляске аналогичные условия севера



пробую проложить маршрут



Анкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога . Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделатьОказалось там дорог нет от слова вообщеПробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.На Аляске аналогичные условия северапробую проложить маршрутАнкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога .

На Чукотке, дороги? Вы ради интереса сравните население Аляски и Чукотки

Население 49 348[7] чел. (2018)(84-е место)

Плотность 0,07 чел. чел./км²

Площадь 721 481 км² (7-е место)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 1%83%D0%B3

Население ▲710 249[1] (2010 год)

47-е по США

плотность 0,49 чел./км²

50-е по США

Площадь 1-е место

всего 1 717 854 км

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BA%D0%B0

Это для 50-ти тысяч человек нужно строить дороги там, где 9 месяцев в году можно ездить по зимнику, а оставшиеся 3 - по Анадырю.

Если очень мучит жада приключений, советую с Аляски при плыть в Магадан, а оттуда по зимнику в Якутск. Как-то видел фильм о таком путешествии - масса впечатлений и приключений. А дороги, конечно, построили.

Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B3%D0%B0

Трасса М11 Москва — Санкт-Петербург: готов еще один участок

Отрезок платной трассы Москва － Санкт-Петербург протяженностью 209 километров откроют 6 июня в Новгородской и Тверской областях. Новая дорога пролегает от Вышнего Волочка (334-й километр) до Великого Новгорода (543-й километр).

https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok

Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.

Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ. На Чукотке, дороги? Вы ради интереса сравните население Аляски и ЧукоткиЭто для 50-ти тысяч человек нужно строить дороги там, где 9 месяцев в году можно ездить по зимнику, а оставшиеся 3 - по Анадырю.Если очень мучит жада приключений, советую с Аляски при плыть в Магадан, а оттуда по зимнику в Якутск. Как-то видел фильм о таком путешествии - масса впечатлений и приключений. А дороги, конечно, построили.Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.

Нет жизни за пределами мкад ?

Была б инфраструктура на Чукотке и Хабаровске было б больше населения Нет жизни за пределами мкад ?Была б инфраструктура на Чукотке и Хабаровске было б больше населения Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7369 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 533 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56 Grisha1 написав: Волгарь написав: Grisha1 написав: С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут? С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно

http://usdebtclock.org/

21 828 млрд.

http://usdebtclock.org/2016.html

20 164 млрд.

Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет. Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольноТ.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.



Я ж написал за 3 года, а не за 2.

3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!

И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?

а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.

То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда? Я ж написал за 3 года, а не за 2.3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?

Не знаю, будь у меня ответы на подобные вопросы, я бы сидел в офисе не на 2-ом этаже на берегу Оки, а каком-нибудь 56-ом на берегу Потомака.

Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики. Не знаю, будь у меня ответы на подобные вопросы, я бы сидел в офисе не на 2-ом этаже на берегу Оки, а каком-нибудь 56-ом на берегу Потомака.Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики. Волгарь Повідомлень: 5778 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1833183418351836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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