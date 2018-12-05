Волгарь написав:Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.
Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС
Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год. Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро. Последствия этого не трудно представить...
С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно http://usdebtclock.org/ 21 828 млрд. http://usdebtclock.org/2016.html 20 164 млрд. Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.
Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно http://usdebtclock.org/ 21 828 млрд. http://usdebtclock.org/2016.html 20 164 млрд. Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.
Я ж написал за 3 года, а не за 2. 3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше! И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?
а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.
То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?
Ukrainian написав:Волгарь Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что? Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ? У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать Оказалось там дорог нет от слова вообще Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.
На Аляске аналогичные условия севера
пробую проложить маршрут
Анкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога .
На Чукотке, дороги? Вы ради интереса сравните население Аляски и Чукотки Население 49 348[7] чел. (2018)(84-е место) Плотность 0,07 чел. чел./км² Площадь 721 481 км² (7-е место) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 1%83%D0%B3 Население ▲710 249[1] (2010 год) 47-е по США плотность 0,49 чел./км² 50-е по США Площадь 1-е место всего 1 717 854 км https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BA%D0%B0 Это для 50-ти тысяч человек нужно строить дороги там, где 9 месяцев в году можно ездить по зимнику, а оставшиеся 3 - по Анадырю. Если очень мучит жада приключений, советую с Аляски при плыть в Магадан, а оттуда по зимнику в Якутск. Как-то видел фильм о таком путешествии - масса впечатлений и приключений. А дороги, конечно, построили. Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B3%D0%B0 Трасса М11 Москва — Санкт-Петербург: готов еще один участок
Отрезок платной трассы Москва － Санкт-Петербург протяженностью 209 километров откроют 6 июня в Новгородской и Тверской областях. Новая дорога пролегает от Вышнего Волочка (334-й километр) до Великого Новгорода (543-й километр).
Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно http://usdebtclock.org/ 21 828 млрд. http://usdebtclock.org/2016.html 20 164 млрд. Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.
Я ж написал за 3 года, а не за 2. 3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше! И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?
а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.
То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?
Не знаю, будь у меня ответы на подобные вопросы, я бы сидел в офисе не на 2-ом этаже на берегу Оки, а каком-нибудь 56-ом на берегу Потомака. Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.