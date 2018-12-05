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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1833183418351836
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:13

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:Вот когда эта цифра перевалит за 4,5% при объеме госдолга 27-28 трлн., вот тогда и начнутся первые проблемы.

Разжуйте, плиз ! Почему именно такой порог ? Я вижу , что станок пнчатает - насос работает - а поскольку значтельные сумм долларов оседают мертвым грузом в ЗВР разных государств и в кубышках пересичных на разных материках мира, то перенасыщенность долларом пока мало вероятно, на мой взгляд "чайника". Раз вам нравится такое определение. В теме нашей все понимать и предвидеть не возможно в принципе. Поэтому - чайник - имхо - это тот кто верит газетным лозунгам и ФРС :mrgreen:

Попытаюсь. Сейчас идет замещение обязательств, выпущенных еще с доходностью 1-1,5%, и это требует от США чистых процентных выплат по госдолгу в размере 300 с небольшим миллиардов в год. Для этого приходится размещать новых облигации на 12-13 (видимо - не могу найти цифры по этому году) триллионов в год.
Когда весь долг (кроме 13/26/52-ти недельных bills) заместится облигациями с доходностью в 3-4,5% годовых объемом в 20-22 трлн., на выплату процентов будет уходить 700-900 миллиардов в год, а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год. Его рынок просто не переварит, и в какой-то момент (с учетом темпов роста долга не ранее 25-27-го годов), часть старых выпусков придется оплатить...эмиссией от Федрезерва. Что в свою очередь напугает инвесторов, и доходность снова вырастет. Начнет раскручиваться спираль, на каждом витке которой объем ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ начнет расти, и довольно быстро.
Последствия этого не трудно представить...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:19

С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:21

  Волгарь написав:https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok
Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.
Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.

Ой, ли. Павловская реформа и все дела. Да и счета заблокировать можно, американцы контролируют банковскую систему. И до оффшоров доберутся.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:38

  Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно
http://usdebtclock.org/
21 828 млрд.
http://usdebtclock.org/2016.html
20 164 млрд.
Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:41

  Волгарь написав:
  Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно
http://usdebtclock.org/
21 828 млрд.
http://usdebtclock.org/2016.html
20 164 млрд.
Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.


Я ж написал за 3 года, а не за 2.
3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!
И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?
а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.

То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:02

  Волгарь написав:
  Ukrainian написав:Волгарь
Ну продало ваше государство американские ценные бумаги и что?
Может дороги на Чукотке построили за эти деньги ?
У меня была идея фикс на машине по Аляске а потом на пароме через пролив и аналогично покрузить по Чукотке посмотреть как люди живут сравнить фото поделать
Оказалось там дорог нет от слова вообще :lol:
Пробую маршрут с Певека в Анадырь нет дороги; Певек - Билибино нет дороги ; Певек-Слаутное нет дороги.

На Аляске аналогичные условия севера

пробую проложить маршрут

Анкаридж - Fairbanks есть дорога ; Анкоридж- Prudhoe Bay через всю Аляску поперек- есть дорога .

На Чукотке, дороги? Вы ради интереса сравните население Аляски и Чукотки
Население 49 348[7] чел. (2018)(84-е место)
Плотность 0,07 чел. чел./км²
Площадь 721 481 км² (7-е место)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 1%83%D0%B3
Население ▲710 249[1] (2010 год)
47-е по США
плотность 0,49 чел./км²
50-е по США
Площадь 1-е место
всего 1 717 854 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BA%D0%B0
Это для 50-ти тысяч человек нужно строить дороги там, где 9 месяцев в году можно ездить по зимнику, а оставшиеся 3 - по Анадырю.
Если очень мучит жада приключений, советую с Аляски при плыть в Магадан, а оттуда по зимнику в Якутск. Как-то видел фильм о таком путешествии - масса впечатлений и приключений. А дороги, конечно, построили.
Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B3%D0%B0
Трасса М11 Москва — Санкт-Петербург: готов еще один участок
Отрезок платной трассы Москва － Санкт-Петербург протяженностью 209 километров откроют 6 июня в Новгородской и Тверской областях. Новая дорога пролегает от Вышнего Волочка (334-й километр) до Великого Новгорода (543-й километр).

https://autoreview.ru/news/trassa-m-11- ... n-uchastok
Только не на деньги от продажи tresures - их просто обратили в доллары.
Так спокойнее и заблокировать НЕЛЬЗЯ.

Нет жизни за пределами мкад ?
Была б инфраструктура на Чукотке и Хабаровске было б больше населения
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:
  Grisha1 написав:С чего вы взяли, что долг будет расти до 25 триллионов еще 8 лет, когда сейчас 22 и на 3 он вырос года за 3 и рост ускоряется? И что инвесторы будут сидеть и ждать этого момента и идти на убой, раньше шевелиться не начнут?

Увы, но с цифрами Вы общаетесь весьма вольно
http://usdebtclock.org/
21 828 млрд.
http://usdebtclock.org/2016.html
20 164 млрд.
Т.е. ровно за 2 года на 1,6 трлн. - 800 млрд. в год. Еще 6 трлн. он наберет лет за 7, может чуть раньше. А вот обслуживание долга ровно 2 года назад обходилось в 225 млрд, сейчас - почти 300. А инвесторы себя чувствуют БОЛЕЕ ЧЕМ КОМФОРТНО - при отрицательных ставках в Швейцарии и близких к нулю по йене и евро, деньги пока дешевы, а доходность tresuares впечатляет.


Я ж написал за 3 года, а не за 2.
3 года назад юыло на 3 трюлика меньше. Зачем вы все время перекручиваете. А в октябре 2015-го, вообще, было 18100 с чем-то, на 3.6 трюлика меньше!
И откуда 6 трюликов, когда до 25 осталось всего 3? Не вы это писали?
а объем ежегодных новых размещения превысит 25+ триллионов в год.

То есть для европейских инвесторов такую лафу устроили, чтоб их обогатить, а не взуть как всегда?

Не знаю, будь у меня ответы на подобные вопросы, я бы сидел в офисе не на 2-ом этаже на берегу Оки, а каком-нибудь 56-ом на берегу Потомака.
Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:57

Вот когда так утверждают, значит, точно будет.
И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:09

  Grisha1 написав:Вот когда так утверждают, значит, точно будет.
И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри?

Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х.
Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.

А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ??? :mrgreen:
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