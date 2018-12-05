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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1834183518361837 Додано: Чет 06 гру, 2018 12:47 vladus17 написав: Волгарь написав: Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики. Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.

А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ??? А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ???

Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США.

Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас.

А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену. Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США.Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас.А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену. Волгарь Повідомлень: 5780 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 13:07 Волгарь написав: Grisha1 написав: Вот когда так утверждают, значит, точно будет.

И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри ? Вот когда так утверждают, значит, точно будет.И дело не только в долге.

Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х.

Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает. Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х.Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.

Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен. Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен. Grisha1 Повідомлень: 55 З нами з: 29.11.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 13:08 Волгарь написав: А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. А так да,, а к началу 30-х - сильно дороже.

Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся. Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся. Grisha1 Повідомлень: 55 З нами з: 29.11.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 13:27 Grisha1 написав: Волгарь написав: А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. А так да,, а к началу 30-х - сильно дороже.

Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся. Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.



Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.

пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с) Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с) Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 586 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1834183518361837 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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