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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:47
vladus17 написав: Волгарь написав:
Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.
А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ???
Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США.
Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас.
А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:07
Волгарь написав: Grisha1 написав:
Вот когда так утверждают, значит, точно будет.
И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри
?
Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х.
Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.
Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:08
Волгарь написав:
А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже
, а к началу 30-х - сильно дороже.
Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:27
Grisha1 написав: Волгарь написав:
А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже
, а к началу 30-х - сильно дороже.
Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.
Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.
пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с)
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