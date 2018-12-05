RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1834183518361837
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:47

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.

А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ??? :mrgreen:

Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США.
Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас.
А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену.
Волгарь
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:07

  Волгарь написав:
  Grisha1 написав:Вот когда так утверждают, значит, точно будет.
И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри?

Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х.
Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.

Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен.
Grisha1
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:08

  Волгарь написав:А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже.

Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.
Grisha1
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:27

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже.

Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.


Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.
пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с) :evil:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 586
З нами з: 21.03.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Волкер спрогнозировал отключение России от SWIFT
https://korrespondent.net/world/4040574 ... y-ot-SWIFT

На рынках акций смятение. CME Group несколько раз останавливало торги.

На фоне новостей про арест в канадском городе Ванкувер финансового директора Huawei, рынок акций начало лихорадить по всему миру.

Мало того, что с конца сентября с фондового рынка сбежало 3$ триллиона, а в прошлый вторник индекс SP500 упал еще на 3,2%, то сегодня CME Group приходилось несколько раз приостанавливать торги, что бы остановить панические распродажи, так как в момент открытия торгов индекс сразу пал на 1,9% . Добавило масла в огонь снижение европейских акций, ниже худших уровней двухлетней давности. Трейдеры недоумевают и с опаской ожидают открытия бирж в США.

https://aftershock.news/?q=node/708749
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 03.12.13
Подякував: 267 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1834183518361837
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (100)
06.12.2018 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.