Додано: Чет 06 гру, 2018 13:27

Grisha1 написав: Волгарь написав: А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. А так да,, а к началу 30-х - сильно дороже.

Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся. Ну, так следующий уже 19-й, Карл. Стоит сидеть еще год и ждать с моря погоды? Минимум все равно словить не удастся.



Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.

пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с) Ага, я так гривну в конце 2013го на годовой депозит положил.пАтАмуШа еще год до выборов оставался , и курс будут держать зубами (с)

