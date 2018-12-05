Волгарь написав:Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.
А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ???
Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США. Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас. А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену.
Grisha1 написав:Вот когда так утверждают, значит, точно будет. И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри?
Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х. Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.
Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен.
На рынках акций смятение. CME Group несколько раз останавливало торги.
На фоне новостей про арест в канадском городе Ванкувер финансового директора Huawei, рынок акций начало лихорадить по всему миру.
Мало того, что с конца сентября с фондового рынка сбежало 3$ триллиона, а в прошлый вторник индекс SP500 упал еще на 3,2%, то сегодня CME Group приходилось несколько раз приостанавливать торги, что бы остановить панические распродажи, так как в момент открытия торгов индекс сразу пал на 1,9% . Добавило масла в огонь снижение европейских акций, ниже худших уровней двухлетней давности. Трейдеры недоумевают и с опаской ожидают открытия бирж в США.