Додано: Чет 06 гру, 2018 12:47

vladus17 написав: Волгарь написав: Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики. Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.

А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ??? А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ???

Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США.Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас.А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену.