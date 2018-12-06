Волгарь написав:Одно скажу - не ждите в течение ближайших 18-ти месяцев значительного роста цен на золото. Его не будет, несмотря на все заклинания о скором крахе американской экономики.
А Вы случайно не внук Ванги, или правнук Нострадамуса , или сын Лейтенанта Шмидта (с) ???
Ну, если бы я был первым или вторым (и закупился при этом золотом по 1500+ за унцию), возможно я бы тоже предсказывал крах американской экономики и резкий рост цены золота, успокаивая себя и собратьев по цеху, ведь форумные посты для многих - некая проекция своих мечтаний на объективную реальность. Но я человек достаточно прагматичный, и понимаю, что в сложившихся объективных условиях РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА ЗОЛОТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ ТРЕВОГИ/ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И США. Но, боюсь, в этом случае проблемы цен на золото отойдут на далекий задний план для всех нас. А так да, в 20-х годах нашего века золото будет объективно дороже, а к началу 30-х - сильно дороже. Да к тому же к этому времени у вас тоже появится возможность просто и удобно играть на безналичном бумажном его рынке через сеть. И тогда можно будет перейти от голого теорезирования по экономике к сбору информации о том, что происходит в мире - основному фактору, влияющему на цену.
Grisha1 написав:Вот когда так утверждают, значит, точно будет. И дело не только в долге. А бюджетный дефицит, а торговый баланс, а пузыри?
Уже 38-ой год подряд. Денежный насос запустил еще Р. Рейган весной 81-го - тогда госдолг был меньше триллиона, а ВВП - немногим больше 3-х. Как видите, уже скоро закончится 10-ый!!! президентский срок после его включения а он все работает.
Ну, когда долг был 30% ВВП, позитивный торговый баланс и небольшой бюджетный дефицит, чего бы ему не поработать, а когда он уже 110%, торговый баланс минус 50 с чем-то ярдов каждый месяц и бюджетный дефицит опять растет и движется к трюлику, то уже проблема. Еще и на фондовом рынке пузырь, в начале 80-х он был недооценен.
На рынках акций смятение. CME Group несколько раз останавливало торги.
На фоне новостей про арест в канадском городе Ванкувер финансового директора Huawei, рынок акций начало лихорадить по всему миру.
Мало того, что с конца сентября с фондового рынка сбежало 3$ триллиона, а в прошлый вторник индекс SP500 упал еще на 3,2%, то сегодня CME Group приходилось несколько раз приостанавливать торги, что бы остановить панические распродажи, так как в момент открытия торгов индекс сразу пал на 1,9% . Добавило масла в огонь снижение европейских акций, ниже худших уровней двухлетней давности. Трейдеры недоумевают и с опаской ожидают открытия бирж в США.
На рынках акций смятение. CME Group несколько раз останавливало торги.
На фоне новостей про арест в канадском городе Ванкувер финансового директора Huawei, рынок акций начало лихорадить по всему миру.
Мало того, что с конца сентября с фондового рынка сбежало 3$ триллиона, а в прошлый вторник индекс SP500 упал еще на 3,2%, то сегодня CME Group приходилось несколько раз приостанавливать торги, что бы остановить панические распродажи, так как в момент открытия торгов индекс сразу пал на 1,9% . Добавило масла в огонь снижение европейских акций, ниже худших уровней двухлетней давности. Трейдеры недоумевают и с опаской ожидают открытия бирж в США.
Волгарь написав:Насчет SWIFT - не более чем интерпретация конкретного СМИ. А насчет панических распродаж S&P 500 (F) 2.665,62 -36,13 -1,34% DAX 10.923,31 -276,93 -2,47% FTSE 100 6.765,24 -156,60 -2,26% РТС 1.132,94 -20,06 -1,74% https://ru.investing.com/indices/germany-30 Это пока КОРРЕКЦИЯ.
Если путлер пойдет открытой войной на новые области, могут и рубануть. Ну, понятно, после кратного роста это коррекция, когда это будет не коррекция, рынок уже будет на дне. Прошлых минимумов он вряд ли достигнет, но упадет прилично (на то она и инфляция, чтоб все росло, в т.ч. и драг. металлы, которые вырастут обязательно выше прошлого максимума). И падает все выше тех уровней, что были на прошлых минимумах.
Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.
Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда.
jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.
Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества... Они во много раз больше всего потребляют чем производят. Поэтому и соответственный торг баланс. Было бы интересно посмореть как они, к примеру, вместо нашей пшеницы - свои зеленые бумажки жрут. А мы тут пухнем от сверх дешевых цен на зерновые
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