Надоел этот бред. Что-то новое будет? Такое будет только после гипердевальвации доллара, только она способна исправить торговый баланс. Но с ценой ошиблись как минимум на порядок.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:54
Надоел этот бред. Что-то новое будет? Такое будет только после гипердевальвации доллара, только она способна исправить торговый баланс. Но с ценой ошиблись как минимум на порядок.
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:20
Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:42
НА куе НАМ ТЕ ДОЛЛАРЫ?????
Мы и без них можем существовать!
Как существовали до эпохи историчегого материализма(с)
Вы просто никак не можете понять того что весь Мир играет в игру под названием Монополия, где США- главный монополист. И это игра в ОДНИ ворота, игра в которой выигрывают ТОЛЬКО США. И чем дольше Мы играем, тем больше мы проигрываем.
В конечном итоге, мы всеравно останемся у разбитого корыта, играя в эту игру (как в казино)!
Выход один, и довольно простой: перестать играть!
Нам нечего терять, помиму своих кандалов.
Пролетарий всех стран- объединяйтесь! (с)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:55
vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с).
Доллары вам может и не нужны, но они нужны правительству чтоб отдавать с процентами те долги, которые в том числе и вы как гражданин набрали и проели в тучные годы.
Понятно, что эмиссия резервной валюты дает США огромные преимущества. Но лично вы можете отказаться от доллара и от его влияния на вас только эмигрируя в Северную Корею. Только боюсь что пожив там недельку - сразу захотите вернуться под иго проклятого доллара.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:16
Никто никому ничего отдавать не будет, если изменить мировой строй.
Я же говорю, что нужно перестать играть в эту монопольную ,,игру,,.
А если США это не устраивает , то они сами могут стать той же Северной Кореей в миг, только ВСЕ перестанут использовать их резаную бумагу.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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