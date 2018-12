Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1835183618371838 Додано: Чет 06 гру, 2018 22:54 jabba написав: Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Надоел этот бред. Что-то новое будет? Такое будет только после гипердевальвации доллара, только она способна исправить торговый баланс. Но с ценой ошиблись как минимум на порядок.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...

Они во много раз больше всего потребляют чем производят.

Поэтому и соответственный торг баланс.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...

Они во много раз больше всего потребляют чем производят.

Поэтому и соответственный торг баланс.

#<1 ... 1835183618371838

Мы и без них можем существовать!

Как существовали до эпохи историчегого материализма(с)



Вы просто никак не можете понять того что весь Мир играет в игру под названием Монополия, где США- главный монополист. И это игра в ОДНИ ворота, игра в которой выигрывают ТОЛЬКО США. И чем дольше Мы играем, тем больше мы проигрываем.

Додано: Чет 06 гру, 2018 23:42

Выход один, и довольно простой: перестать играть!

Нам нечего терять, помиму своих кандалов.

Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:16

Повідомлень: 5196 З нами з: 18.12.08 Подякував: 339 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:16 jabba написав: vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с). Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с).



#<1 ... 1835183618371838

Никто никому ничего отдавать не будет, если изменить мировой строй.

Я же говорю, что нужно перестать играть в эту монопольную ,,игру,,.

