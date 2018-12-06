RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1835183618371838
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:54

  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Надоел этот бред. Что-то новое будет? Такое будет только после гипердевальвации доллара, только она способна исправить торговый баланс. Но с ценой ошиблись как минимум на порядок.
Grisha1
 
Повідомлень: 62
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:20

  vladus17 написав:
  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...
Они во много раз больше всего потребляют чем производят.
Поэтому и соответственный торг баланс.

Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 18.12.08
Подякував: 339 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:42

  jabba написав:
  vladus17 написав:
  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...
Они во много раз больше всего потребляют чем производят.
Поэтому и соответственный торг баланс.

Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.


НА куе НАМ ТЕ ДОЛЛАРЫ?????
Мы и без них можем существовать!
Как существовали до эпохи историчегого материализма(с)

Вы просто никак не можете понять того что весь Мир играет в игру под названием Монополия, где США- главный монополист. И это игра в ОДНИ ворота, игра в которой выигрывают ТОЛЬКО США. И чем дольше Мы играем, тем больше мы проигрываем.
В конечном итоге, мы всеравно останемся у разбитого корыта, играя в эту игру (как в казино)!
Выход один, и довольно простой: перестать играть!
Нам нечего терять, помиму своих кандалов.
Пролетарий всех стран- объединяйтесь! (с) :idea: :idea: :idea:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 591
З нами з: 21.03.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:55

vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с). :mrgreen:
Доллары вам может и не нужны, но они нужны правительству чтоб отдавать с процентами те долги, которые в том числе и вы как гражданин набрали и проели в тучные годы.
Понятно, что эмиссия резервной валюты дает США огромные преимущества. Но лично вы можете отказаться от доллара и от его влияния на вас только эмигрируя в Северную Корею. Только боюсь что пожив там недельку - сразу захотите вернуться под иго проклятого доллара. :wink:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 18.12.08
Подякував: 339 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:16

  jabba написав:vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с). :mrgreen:

:lol: :lol: :lol:
  jabba написав:vladus17 Доллары вам может и не нужны, но они нужны правительству чтоб отдавать с процентами те долги, которые в том числе и вы как гражданин набрали и проели в тучные годы.
Понятно, что эмиссия резервной валюты дает США огромные преимущества. Но лично вы можете отказаться от доллара и от его влияния на вас только эмигрируя в Северную Корею. Только боюсь что пожив там недельку - сразу захотите вернуться под иго проклятого доллара. :wink:

Никто никому ничего отдавать не будет, если изменить мировой строй.
Я же говорю, что нужно перестать играть в эту монопольную ,,игру,,.
А если США это не устраивает , то они сами могут стать той же Северной Кореей в миг, только ВСЕ перестанут использовать их резаную бумагу.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 591
З нами з: 21.03.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1835183618371838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.