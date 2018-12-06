Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:42

Вам напомнить что сделали с одним африканским диктатором его любящие подданные, которые при нем катались как сыр в масле? Так он токо заикнулся за некий фантастический "золотой динар".Даже Путин вынужден оправдываться - мол это не мы отказываемся от доллара а доллар отказывается от нас.А тем странам, у кого долгов как шелков и большей частью в долларах - остается токо тихонько помалкивать в тряпочку, чтоб внезапная революция из Вашингтона не покарала за длинный язык.ЗЫ. Ну а вообще - расслабьтесь и наберитесь терпения. Победа коммунизма неизбежна (с) как утверждали классики а при коммунизме не будет денег вообще. Даже долларов не будет.