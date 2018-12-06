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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1835183618371838
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:54

  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Надоел этот бред. Что-то новое будет? Такое будет только после гипердевальвации доллара, только она способна исправить торговый баланс. Но с ценой ошиблись как минимум на порядок.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:20

  vladus17 написав:
  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...
Они во много раз больше всего потребляют чем производят.
Поэтому и соответственный торг баланс.

Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:42

  jabba написав:
  vladus17 написав:
  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...
Они во много раз больше всего потребляют чем производят.
Поэтому и соответственный торг баланс.

Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.


НА куе НАМ ТЕ ДОЛЛАРЫ?????
Мы и без них можем существовать!
Как существовали до эпохи историчегого материализма(с)

Вы просто никак не можете понять того что весь Мир играет в игру под названием Монополия, где США- главный монополист. И это игра в ОДНИ ворота, игра в которой выигрывают ТОЛЬКО США. И чем дольше Мы играем, тем больше мы проигрываем.
В конечном итоге, мы всеравно останемся у разбитого корыта, играя в эту игру (как в казино)!
Выход один, и довольно простой: перестать играть!
Нам нечего терять, помиму своих кандалов.
Пролетарий всех стран- объединяйтесь! (с) :idea: :idea: :idea:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:55

vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с). :mrgreen:
Доллары вам может и не нужны, но они нужны правительству чтоб отдавать с процентами те долги, которые в том числе и вы как гражданин набрали и проели в тучные годы.
Понятно, что эмиссия резервной валюты дает США огромные преимущества. Но лично вы можете отказаться от доллара и от его влияния на вас только эмигрируя в Северную Корею. Только боюсь что пожив там недельку - сразу захотите вернуться под иго проклятого доллара. :wink:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:16

  jabba написав:vladus17 Сдается мне, вы, святой отец - партийный (с). :mrgreen:

:lol: :lol: :lol:
  jabba написав:vladus17 Доллары вам может и не нужны, но они нужны правительству чтоб отдавать с процентами те долги, которые в том числе и вы как гражданин набрали и проели в тучные годы.
Понятно, что эмиссия резервной валюты дает США огромные преимущества. Но лично вы можете отказаться от доллара и от его влияния на вас только эмигрируя в Северную Корею. Только боюсь что пожив там недельку - сразу захотите вернуться под иго проклятого доллара. :wink:

Никто никому ничего отдавать не будет, если изменить мировой строй.
Я же говорю, что нужно перестать играть в эту монопольную ,,игру,,.
А если США это не устраивает , то они сами могут стать той же Северной Кореей в миг, только ВСЕ перестанут использовать их резаную бумагу.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:42

vladus17 Вам напомнить что сделали с одним африканским диктатором его любящие подданные, которые при нем катались как сыр в масле? Так он токо заикнулся за некий фантастический "золотой динар". :wink:
Даже Путин вынужден оправдываться - мол это не мы отказываемся от доллара а доллар отказывается от нас.
А тем странам, у кого долгов как шелков и большей частью в долларах - остается токо тихонько помалкивать в тряпочку, чтоб внезапная революция из Вашингтона не покарала за длинный язык.
ЗЫ. Ну а вообще - расслабьтесь и наберитесь терпения. Победа коммунизма неизбежна (с) как утверждали классики а при коммунизме не будет денег вообще. Даже долларов не будет. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:35

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:Насчет SWIFT - не более чем интерпретация конкретного СМИ.
А насчет панических распродаж

S&P 500 (F) 2.665,62 -36,13 -1,34%
DAX 10.923,31 -276,93 -2,47%
FTSE 100 6.765,24 -156,60 -2,26%
РТС 1.132,94 -20,06 -1,74%
https://ru.investing.com/indices/germany-30
Это пока КОРРЕКЦИЯ.

Если путлер пойдет открытой войной на новые области, могут и рубануть.
Ну, понятно, после кратного роста это коррекция, когда это будет не коррекция, рынок уже будет на дне. Прошлых минимумов он вряд ли достигнет, но упадет прилично (на то она и инфляция, чтоб все росло, в т.ч. и драг. металлы, которые вырастут обязательно выше прошлого максимума). И падает все выше тех уровней, что были на прошлых минимумах.

Dow 30 24.947,67 -79,40 -0,32%
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Вчерашний итог торгов. А ПАДЕНИЕ - это несколько иное.
3/9/29-го Dow повторил исторический максимум -381 пункт (сравните с нынешним!!!). В черный вторник 29/10 упал на 180+пунктов. Но оказалось, что это не предел - в июле 32-го он упал...до 41 пункта. Вот это -ПАДЕНИЕ.
Причем тогда это касалось крупнейших мировых производителе - акции GM упали с 70-ти до 7-ми долларов за штуку.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:49

  jabba написав:
  vladus17 написав:
  jabba написав:Grisha1 Когда/если у них станет торговый баланс стабильно в плюсе то унция будет 400 и остальной мир будет пухнуть с голоду.

Вы слишком переоцениваете вклад ЮуЭсЭй во благо человечества...
Они во много раз больше всего потребляют чем производят.
Поэтому и соответственный торг баланс.

Если они перестанут потреблять намного больше то сотни миллионов людей во всем мире останутся без работы и есть станут намного меньше. И если доллары перестанут поступать в мир за счет их торгового дефицита то той же Украине и всяким прочим недоразвитым и развивающимся странам понадобится очень сильно затянуть пояса чтоб продолжить изыскивать ставшие столь дефицитными на планете доллары для расчетов по своим внешним долгам.

Ну, кормильцы с американцев никакие. Все сами себя кормят. Правительства просто перестанут тарить доллары, а пустят эти деньги на проедание, поэтому есть станут, наоборот, больше. В перспективе, после прохождения горячей фазы кризиса.
А что тогда будут делать сами американцы, где возьмут доллары, чтоб рефинансировать свой гигантский долг? А что будут делать их студенты, которые вляпались в кредиты на всю жизнь? Пойдут вешаться или громить белый дом? Как будут спасать банки, чем финансировать бюджет?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Неспроста Макрона жёлтые жилетки кошмарят, всё таки умеют США делать революции...писали, что завтра пойдут на Ел. Дворец, мочить элиту

Евро по умолчанию. ЕС хочет отказаться от доллара.
https://korrespondent.net/business/econ ... ot-dollara
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:18

  Чукча2 написав:Неспроста Макрона жёлтые жилетки кошмарят, всё таки умеют США делать революции...писали, что завтра пойдут на Ел. Дворец, мочить элиту

Евро по умолчанию. ЕС хочет отказаться от доллара.
https://korrespondent.net/business/econ ... ot-dollara

А зачем США скидывать Макрона? Он же вроде с их команды масонов. Может, это дело рук путьки?
Чтоб вынудить Европу отказаться от доллара, это Трампу надо здорово постараться. Точно агент.
Grisha1
 
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