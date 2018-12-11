Ну Макрон много говорил последнее время против Трампа, а тут угроза от Евро.
Развалить ЕС через Францию и Италию + Брексит....и нет Евро
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну Макрон это не Эвро. Рыбка, или цемент, как её там, во Меркель. Как то больше эвро держит.
И это. Де логика? Влить столько бабла, дать добро что бы народ в
ЕС человекоми стал? Имея разрушенную ЕС в 45-м?
Хотя так или не так, перетакивать не сможем. Ну а если вышестоящие со зверским аппетитом начнут драть нижестоящих, то нам прятаться поздно.
Ну и вопросик. Накуя амерам ЕС где по их доллару товар копейки стоит. Завалят их нафиг товаром, нищестоимостью к доллару. И на шо им ЕС валить?
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
То Путин мутит воду....
Власти Франции изучают причастность России к движению "Желтых жилетов"
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:00
Кстати, уже 5 лет как в такое время (10-15 декабря) бывает минимальная цена на драг. металлы и потом начинается рост.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:11
Будет ли поднятие ставки? Ради трежерей уже даже фондой пожертвовали - то есть денег все меньше, может не хватить на обслуживание долгов.
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