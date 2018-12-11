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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1836183718381839
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Grisha1 написав:А зачем США скидывать Макрона?


Ну Макрон много говорил последнее время против Трампа, а тут угроза от Евро.
Развалить ЕС через Францию и Италию + Брексит....и нет Евро
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ну Макрон это не Эвро. Рыбка, или цемент, как её там, во Меркель. Как то больше эвро держит.
И это. Де логика? Влить столько бабла, дать добро что бы народ в
ЕС человекоми стал? Имея разрушенную ЕС в 45-м?
Хотя так или не так, перетакивать не сможем. Ну а если вышестоящие со зверским аппетитом начнут драть нижестоящих, то нам прятаться поздно.

Ну и вопросик. Накуя амерам ЕС где по их доллару товар копейки стоит. Завалят их нафиг товаром, нищестоимостью к доллару. И на шо им ЕС валить?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

То Путин мутит воду....

Власти Франции изучают причастность России к движению "Желтых жилетов"
https://censor.net.ua/news/3101435/vlas ... yh_jiletov

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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:00

Кстати, уже 5 лет как в такое время (10-15 декабря) бывает минимальная цена на драг. металлы и потом начинается рост.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:11

Будет ли поднятие ставки? Ради трежерей уже даже фондой пожертвовали - то есть денег все меньше, может не хватить на обслуживание долгов.
Grisha1
 
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