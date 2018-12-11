Додано: Сер 12 гру, 2018 07:30

Чукча2 написав: То Путин мутит воду....



Власти Франции изучают причастность России к движению "Желтых жилетов"

https://censor.net.ua/news/3101435/vlas ... yh_jiletov



То Путин мутит воду....Власти Франции изучают причастность России к движению "Желтых жилетов"

А что РФ делить с Макроном ? Есть причины ? Как-то странно и чересчур демонстративно ... Желтые жилеты засветили даже ...флаг ДНР, как пишут в СМИ, у некоторых на одежде были "портреты Путина". Интересно что в РФ об этом говорят ? кстати - по почерку и алгоритму - похоже больше на Трампа, такая линейная простота и демонстрация.Я бы не стал делить чьи то интересы и инициативы, тем более хорошо организованные ( ?) - по национальному признаку. На самом деле миром правят ТНК - интересы транс- национальных корпораций. А если смотреть в таком контексте - тогда сразу все логично. Вот почему-то олигархи и ТНК не делятся по национальному признаку - и именно в этом их мощь и сила. С трудом представляю - что французский обыватель - напялил портрет Путина и пошел бастовать против повышения цен на энергоносители. Но если цель акций запугать Макрона - и руководителей ЕС то - вполне на такое похоже. Это абсурд в стиле Трампа. В первый день даже были погибшие... Если людьми руководят веские экономические интересы - то они станут организовывать что угодно - и даже нанимать странных профессиональных демонстрантов с лозунгам " За Сирию!" и " За Россию!" в центре Парижа. Это наверное остатки старых плакатов от участия в других акциях ? Больше похоже на попытку задавить акции протестов изнутри и полить их грязью. иЛи даже контролировать " стихийных демонстрантов" - которых думаю там достаточно. К примеру показывали на коленях студентов лицеев. Эти - предположительно искренне недовольные. Как говорится " если не можешь остановить - возглавь". Или опозорь как минимум. Хотя скорее всего - ТНК ВВ - самим нет смысла организовывать акции против повышения цен на бензин, но они и долларами торгуют тоже.А это куда боле важный их товар и стратегический. И тогда все выходит по-вашему. Вполне могли ТНК сами поднимать "волну народного гнева" против Макрона под фальшивым предлогом " повышение цен"- а потом заслать в гущу событий своих профессиональных агентов " засланных казачков" для управления "народным гневом" в своих интересах. Это чисто профессиональная схема.Если рассматривать - в качестве организаторов - ТНК - тогда все складывается. Именно ТНК заинтересованы в повышении цен на бензин. Но в удержании главенства доллара они заинтерсованы на много больше. И скомпрометировать демонстрантов они как раз тоже заинтересованы, что даст возможность политически манипулировать ими. РФ тоже заинтересована в повышении цен на энергоносители в мире. И организовывать такие бунты не в их интересах. Если смотреть на поверхности. Кстати - Путин - участник ТНК нефтяной - ВВ. И с этой точки зрения можно вполне представить его участие в компрометации демонстрантов и их использовании. Но уж слишком грубо- намеренно компрометировать демонстрантов связью с самим собой ? А так - вполне может быть, он и участвует - но не от имени " русского народа и РФ" , а от имени ВВ. В чем интересы русского обывателя тут - то бишь русского народа ? С Макроном есть у них терки существенные ?Если в мире начнутся такие массовые акции - а обещают их в Бельгии, еще ряде стран, то это может повлиять и на цену золота. Пока слабо верится что выльется во что-то серьезное. Но серьезная валютная мировая война - веский аргумент в план цен на золото. А по факту больше похоже , что так создают проблемы для евровалюты.