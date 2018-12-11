Волгарь написав:У моей сестры есть знакомые в Майами. Там как-то на русском форуме пожаловались, что заказанную мебель уже неделю не могут привезти в квартиру - каждый раз хозяин магазина находит какие-то отговорки. В ответ сразу несколько человек написали - ЭТО ПУТЕН ВИНОВАТ!
А то что на русском команды дают и это уже попало на видео, и что держали флаг днриии и что чувак, который держал, уже засветился не раз на рашатв, при том в разных ролях и в Донецке, и знает русский язык, это ничего не значит?