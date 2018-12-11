RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1837183818391840
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:04

  Grisha1 написав:
  Волгарь написав:У моей сестры есть знакомые в Майами. Там как-то на русском форуме пожаловались, что заказанную мебель уже неделю не могут привезти в квартиру - каждый раз хозяин магазина находит какие-то отговорки.
В ответ сразу несколько человек написали - ЭТО ПУТЕН ВИНОВАТ!

А то что на русском команды дают и это уже попало на видео, и что держали флаг днриии и что чувак, который держал, уже засветился не раз на рашатв, при том в разных ролях и в Донецке, и знает русский язык, это ничего не значит?

Вы удивитесь, Григорий, как сильно изменился французский язык в среде тамошних таксистов-трактористов! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=n6TKKlIP90w
смотреть с 6.30 мин
Читатель
 
Повідомлень: 482
З нами з: 06.01.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1837183818391840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.