Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15

Читатель написав: Grisha1 написав: Волгарь написав: У моей сестры есть знакомые в Майами. Там как-то на русском форуме пожаловались, что заказанную мебель уже неделю не могут привезти в квартиру - каждый раз хозяин магазина находит какие-то отговорки.

В ответ сразу несколько человек написали - ЭТО ПУТЕН ВИНОВАТ! У моей сестры есть знакомые в Майами. Там как-то на русском форуме пожаловались, что заказанную мебель уже неделю не могут привезти в квартиру - каждый раз хозяин магазина находит какие-то отговорки.В ответ сразу несколько человек написали - ЭТО ПУТЕН ВИНОВАТ!

А то что на русском команды дают и это уже попало на видео, и что держали флаг днриии и что чувак, который держал, уже засветился не раз на рашатв, при том в разных ролях и в Донецке, и знает русский язык, это ничего не значит? А то что на русском команды дают и это уже попало на видео, и что держали флаг днриии и что чувак, который держал, уже засветился не раз на рашатв, при том в разных ролях и в Донецке, и знает русский язык, это ничего не значит?

Вы удивитесь, Григорий, как сильно изменился французский язык в среде тамошних таксистов-трактористов!

https://www.youtube.com/watch?v=n6TKKlIP90w

смотреть с 6.30 мин Вы удивитесь, Григорий, как сильно изменился французский язык в среде тамошних таксистов-трактористов!смотреть с 6.30 мин

Cпс за ролик. Не увидел - не поверил бы..... И даже увидев - пока не ясны мотивы - это очень сомнительно. Был бы внятный мотив - для РФ - устраивать во Франции митинги - я бы поверил и так, без улик - по логике процесса. А так -это пока не вписывается ни в какой алгоритм. Я не считаю - что это видео сфальшовано. ( Хотя и так бывает, вставить слово - это легко, не видно кто его выкрикивает даже). Но нанять , даже хоть и русских - может кто угодно. В РФ были тоже массовые волнения - и их проплачивали явно не пропутинские политики , а "амеры". И они имеют устойчивые связи в российской " революционной " среде. Там , конечно, вполне есть " профессиональные революционеры" и наемные бунтари. Нам ли это не знать ? У нас таких тоже хватает." За ваши деньги - любые услуги!" Я вам больше скажу - в ДНР воюют даже испанцы и финны в редких случаях. Отдельные случаи. Бог знает - может они "заробитчане", а может идейные ? Мне не ясно - за чем так дорого платить "парижским командировочным" - проезд- проживание - командировочные - за участие в этих забастовках? Можно нанять в Париже своих бродяг, там полно арабов не благополучных и экономических беженцев. Если это командировочные на видео - то они слишком открыто и грубо работают для профессионалов. За чм на русском и еще с портретами Путина и фагом ДНР ?! Можно обычных русских бродяг нанять, и оплатить проезд им может кто попало. И ни для кого не секрет - кто мастер такого найма. Вы мотив опишите - в чем он? Кстати - в Париже есть "русская мафия". Свои, местные русские, вернее СНГ-овские. При входе в Лувр любой посетитель может взять проспекты рекламные - с картой выставочных залов - перечнем экспонатов, что бы самостоятельно все посмотреть и найти - что интересует - на всех языках мира - коме русского. Служащий пряча глаза - сказал мне - "на русском языке - разобрали рано туром".Но меня еще с вечера предупредили "местные СНГовцы" - что проспекты на русском языке - специально сами русские, вернее СНГ-овцы забирают, и если я хочу посетить Лувр - то должен заплатить 60 евро " русскому переводчику", который нам там все покажет за 1 час. Я отказался - там гулять можно целый день, есть на что смотреть, и момент был неприятный , сомнительный, но приятель повелся. В итоге оказалось , что " переводчик " провел с ними, их 4 человека собралось для него в группу , 40 минут всего-то ходили по залам - за это время им показали 3 или 4 прославленных экспоната. И все. Думаю тут Путин не при чем. Хотя реакция местных сотрудников меня неприятно поразила. Конкретно на то, что нет проспектов на русском языке ( тем более на украинском).Они яво в курсе , а может и в доле. Пока не ясен мотив, если вы в курсе - отпишитесь - пока мне не очень понятно что это.