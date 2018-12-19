Paper to gold ratio 94.52 к 1
Соотношение бумажного и физического золота, торгуемого на мировых рынках.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:34
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Paper to gold ratio 94.52 к 1
Соотношение бумажного и физического золота, торгуемого на мировых рынках.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56
А как там байбэки? Они уже пролетели как фанера над Парижем, выкупая свои акции, по крайней мере, в этом году. А что скажет швейцарцам ЦБ Швейцарии, который скупал акции FAANG?
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:58
Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям? По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, и, если в ней начинаются проблема, то проблема будет и в гос. финансах с наполнением бюджета и т.д., что увеличит необходимость заимствований, а если еще и кризис ликвидности, то тем более занимать будет труднее. Где логика? Американцы перевернули все с ног на голову и мир в это верит. Сектантство какое-то. Сектантство долларов и трежерей! Но мир уже не тот, китайцы умнеют и живут все богаче и сливают трежеря, так что я бы ждал неприятных событий и тарился дешевым физическим золотом и особенно серебром.
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