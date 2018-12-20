Додано: Чет 20 гру, 2018 21:58

Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям? По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, и, если в ней начинаются проблема, то проблема будет и в гос. финансах с наполнением бюджета и т.д., что увеличит необходимость заимствований, а если еще и кризис ликвидности, то тем более занимать будет труднее. Где логика? Американцы перевернули все с ног на голову и мир в это верит. Сектантство какое-то. Сектантство долларов и трежерей! Но мир уже не тот, китайцы умнеют и живут все богаче и сливают трежеря, так что я бы ждал неприятных событий и тарился дешевым физическим золотом и особенно серебром.