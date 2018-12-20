Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:56

наблюдательный написав: Grisha1 написав: Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям? Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям?

tumos написав: Где же мнение Наблюдательного на предыдущий пост ? Где же мнение Наблюдательного на предыдущий пост ?

Я ему об этом писал еще пол.года назад:

Горячие новости по драгоценным металлам

Но закон физики о сообщающихся сосудах, который изучают в 7 классе средней школы, ему даётся явно тяжело....



ФРС, поднятием ставок, выполняет 2 основные задачи:

1. Валит фонду, дабы сдуть образовавшийся там пузырь.

2. Уменьшает доходности гос. облигаций, тем самым снижая нагрузку на выплаты по долгам....

Всё делает логично и правильно. Освободившимся от фонды деньгам сейчас особо парковаться некуда.

Поэтому - Welcome to the Treasure Я ему об этом писал еще пол.года назад:Но закон физики о сообщающихся сосудах, который изучают в 7 классе средней школы, ему даётся явно тяжело....ФРС, поднятием ставок, выполняет 2 основные задачи:1. Валит фонду, дабы сдуть образовавшийся там пузырь.2. Уменьшает доходности гос. облигаций, тем самым снижая нагрузку на выплаты по долгам....Всё делает логично и правильно. Освободившимся от фонды деньгам сейчас особо парковаться некуда.Поэтому - Welcome to the Treasure

Там все отвечено.Сообщающихся сосудов гораздо больше чем 2, в них входят и золото, и серебро, и нефть, и другие валюты и все остальное, так что опять ошибочная теория. Мир не заканчивается на фонде и американских трежерях! И их роль будет становиться все меньше, китайцы продолжают избавляться от трежерей:Оно и неудивительно с таким торговым балансом, гос. долгом и опять начавшим расти бюджетным дефицитом. Тем более что здоровье американской экономики индицируется и трежерями, и фондой. Если фонда посыпалась, значит, не все так гладко и как это поможет трежерям в условиях, когда занимать надо будет больше, а денег станет меньше, при этом печатать надо будет еще больше? Без подмешивания неуместных физических теорий.То с такими усилиями поднимали фонду печатным станком, а теперь валят? Им там заняться нечем? А как с компаниями, которые совершали байбэки? Влёт? А как с пенсионными фондами, которые туда вляпались? Да и рецессия не добавит позитива долговому рынку.Каким образом рост учетной ставки (более дорогие деньги) уменьшит доходность облигаций? Теоретически без манипуляций и скрытого выкупа прямо с печатного станка и без выноса мозга должно быть наоборот!Деньгам есть куда парковаться - сейчас полно подешевевших товаров.