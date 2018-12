Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:55

Grisha1 написав: Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям? Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям?

tumos написав: Где же мнение Наблюдательного на предыдущий пост ? Где же мнение Наблюдательного на предыдущий пост ?

Я ему об этом писал еще пол.года назад:Но закон физики о сообщающихся сосудах, который изучают в 7 классе средней школы, ему даётся явно тяжело....ФРС, поднятием ставок, выполняет 2 основные задачи:1. Валит фонду, дабы сдуть образовавшийся там пузырь.2. Уменьшает доходности гос. облигаций, тем самым снижая нагрузку на выплаты по долгам....Всё делает логично и правильно. Освободившимся от фонды деньгам сейчас особо парковаться некуда.Поэтому - Welcome to the Treasure