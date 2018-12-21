Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:58

наблюдательный написав: Grisha1 написав: Деньгам есть куда парковаться - сейчас полно подешевевших товаров. Деньгам есть куда парковаться - сейчас полно подешевевших товаров.

Товаров полно, только желающих инвестировать в них свои кровные, становится все меньше. Ибо эти "инвестиции" потом можно будет продать только себе в убыток. Кризис перепроизводства уже на носу. Нефть говорите?

Еще в октябре она была по 85$ за бочку, сейчас только 53$. За год - минус 18%. Недвига? В Китае уже целые микрорайоны пустующих квартир. Построить построили, а покупателей уже и нет.

Супер инвестиция. Вкладывайтесь... Золото? Купить конечно можно, но зачем миллиардеру кило или два? Там счета на тонны выписывают, которые потом нужно будет кому-то продать. А кто потом купит эти тонны, когда все опять будет хорошо? И по какой цене? Мало кто. Кроме вас, конечно.

Вот никто и не спешит им тариться.

А по трежерис Минфин США сегодня гарантирует +2.79%.

Лежи на диванчике, чеши свой животик и не суетись.

Какая никакая, но это стабильная прибыль.

Кстати, РФ, отбросив свои понты, уже второй месяц потихоньку вкладывается в американскую бумагу. Деньги там не очень большие, но сам факт... Товаров полно, только желающих инвестировать в них свои кровные, становится все меньше. Ибо эти "инвестиции" потом можно будет продать только себе в убыток. Кризис перепроизводства уже на носу. Нефть говорите?Еще в октябре она была по 85$ за бочку, сейчас только 53$. За год - минус 18%. Недвига? В Китае уже целые микрорайоны пустующих квартир. Построить построили, а покупателей уже и нет.Супер инвестиция. Вкладывайтесь... Золото? Купить конечно можно, но зачем миллиардеру кило или два? Там счета на тонны выписывают, которые потом нужно будет кому-то продать. А кто потом купит эти тонны, когда все опять будет хорошо? И по какой цене? Мало кто. Кроме вас, конечно.Вот никто и не спешит им тариться.А по трежерис Минфин США сегодня гарантирует +2.79%.Лежи на диванчике, чеши свой животик и не суетись.Какая никакая, но это стабильная прибыль.Кстати, РФ, отбросив свои понты, уже второй месяц потихоньку вкладывается в американскую бумагу. Деньги там не очень большие, но сам факт...

Ну, так, когда упало, и надо покупать.Миллиардер может и тонну или две купить. Если не может, то вопрос в цене, начнет покупать - и цена вырастет. Если чего-то мало, то это аргумент в пользу роста цены, а не падения, Карл! С ликвидностью золота проблем нет, банки покупают в любом количестве и всегда покупали, вопрос только в цене (а она на уровне рыночной, иногда даже чуть выше), это ваша выдумка. И зачем вам миллиардеры? Мне до них дела нет, мы обсуждаем тут, как пересичному защитить деньги хотя бы от риска конфискации (никто не даст гарантии, что завтра американцы не скажут, что для борьбы с мафией отменяют наличные деньги или ограничивают обращение) и от долгосрочной инфляции (на пенсию уже копили и на сберкнижке в рублях, и в долларах в 90-х, 1-е пропало, 2-е обесценилось в разы к тому же золоту, только не надо о банках, какие из них живы с 90-х, а зарубежом и процент нулевой?)Ну, на, все падает, а доллар и трежеря будут вечно расти. Панацея? Не панацея, а финансовая пирамида!Слышали уже в 90-х, что МММ - эдинственное спасение, больше доходностей никто не даст, это из той же серии.Лежу на диванчике и покупаю жене сапоги, пока все остальные теряют, слышали уже.РФ - то не показатель, у них боязнь санкций. А вот Китай - показатель.