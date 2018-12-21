Paper to gold ratio 94.52 к 1
Соотношение бумажного и физического золота, торгуемого на мировых рынках.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:34
Интересная статистика по теме
Paper to gold ratio 94.52 к 1
Соотношение бумажного и физического золота, торгуемого на мировых рынках.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:56
А как там байбэки? Они уже пролетели как фанера над Парижем, выкупая свои акции, по крайней мере, в этом году. А что скажет швейцарцам ЦБ Швейцарии, который скупал акции FAANG?
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:58
Что-то не то происходит с трежерями. Почему при падении фонды должны падать доходности по трежерям? По-моему, первична все таки экономика, а не печатный станок, и, если в ней начинаются проблема, то проблема будет и в гос. финансах с наполнением бюджета и т.д., что увеличит необходимость заимствований, а если еще и кризис ликвидности, то тем более занимать будет труднее. Где логика? Американцы перевернули все с ног на голову и мир в это верит. Сектантство какое-то. Сектантство долларов и трежерей! Но мир уже не тот, китайцы умнеют и живут все богаче и сливают трежеря, так что я бы ждал неприятных событий и тарился дешевым физическим золотом и особенно серебром.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:55
Я ему об этом писал еще пол.года назад:
Горячие новости по драгоценным металлам
Но закон физики о сообщающихся сосудах, который изучают в 7 классе средней школы, ему даётся явно тяжело....
ФРС, поднятием ставок, выполняет 2 основные задачи:
1. Валит фонду, дабы сдуть образовавшийся там пузырь.
2. Уменьшает доходности гос. облигаций, тем самым снижая нагрузку на выплаты по долгам....
Всё делает логично и правильно. Освободившимся от фонды деньгам сейчас особо парковаться некуда.
Поэтому - Welcome to the Treasure
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:56
Там все отвечено.
Сообщающихся сосудов гораздо больше чем 2, в них входят и золото, и серебро, и нефть, и другие валюты и все остальное, так что опять ошибочная теория. Мир не заканчивается на фонде и американских трежерях! И их роль будет становиться все меньше, китайцы продолжают избавляться от трежерей:
Оно и неудивительно с таким торговым балансом, гос. долгом и опять начавшим расти бюджетным дефицитом. Тем более что здоровье американской экономики индицируется и трежерями, и фондой. Если фонда посыпалась, значит, не все так гладко и как это поможет трежерям в условиях, когда занимать надо будет больше, а денег станет меньше, при этом печатать надо будет еще больше? Без подмешивания неуместных физических теорий.
То с такими усилиями поднимали фонду печатным станком, а теперь валят? Им там заняться нечем? А как с компаниями, которые совершали байбэки? Влёт? А как с пенсионными фондами, которые туда вляпались? Да и рецессия не добавит позитива долговому рынку.
Каким образом рост учетной ставки (более дорогие деньги) уменьшит доходность облигаций? Теоретически без манипуляций и скрытого выкупа прямо с печатного станка и без выноса мозга должно быть наоборот!
Деньгам есть куда парковаться - сейчас полно подешевевших товаров.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Итоги года: сколько можно было заработать на акциях, облигациях, биткоине и золоте?
Лучшим из этих активов них оказались облигации Казначейства США, а худшим — рынок акций развивающихся стран, отмечает агентство Bloomberg.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:20
Товаров полно, только желающих инвестировать в них свои кровные, становится все меньше. Ибо эти "инвестиции" потом можно будет продать только себе в убыток. Кризис перепроизводства уже на носу. Нефть говорите?
Еще в октябре она была по 85$ за бочку, сейчас только 53$. За год - минус 18%. Недвига? В Китае уже целые микрорайоны пустующих квартир. Построить построили, а покупателей уже и нет.
Супер инвестиция. Вкладывайтесь... Золото? Купить конечно можно, но зачем миллиардеру кило или два? Там счета на тонны выписывают, которые потом нужно будет кому-то продать. А кто потом купит эти тонны, когда все опять будет хорошо? И по какой цене? Мало кто. Кроме вас, конечно.
Вот никто и не спешит им тариться.
А по трежерис Минфин США сегодня гарантирует +2.79%.
Лежи на диванчике, чеши свой животик и не суетись.
Какая никакая, но это стабильная прибыль.
Кстати, РФ, отбросив свои понты, уже второй месяц потихоньку вкладывается в американскую бумагу. Деньги там не очень большие, но сам факт...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:58
Ну, так, когда упало, и надо покупать.
Миллиардер может и тонну или две купить. Если не может, то вопрос в цене, начнет покупать - и цена вырастет. Если чего-то мало, то это аргумент в пользу роста цены, а не падения, Карл! С ликвидностью золота проблем нет, банки покупают в любом количестве и всегда покупали, вопрос только в цене (а она на уровне рыночной, иногда даже чуть выше), это ваша выдумка. И зачем вам миллиардеры? Мне до них дела нет, мы обсуждаем тут, как пересичному защитить деньги хотя бы от риска конфискации (никто не даст гарантии, что завтра американцы не скажут, что для борьбы с мафией отменяют наличные деньги или ограничивают обращение) и от долгосрочной инфляции (на пенсию уже копили и на сберкнижке в рублях, и в долларах в 90-х, 1-е пропало, 2-е обесценилось в разы к тому же золоту, только не надо о банках, какие из них живы с 90-х, а зарубежом и процент нулевой?)
Ну, на, все падает, а доллар и трежеря будут вечно расти. Панацея? Не панацея, а финансовая пирамида!
Слышали уже в 90-х, что МММ - эдинственное спасение, больше доходностей никто не даст, это из той же серии.
Лежу на диванчике и покупаю жене сапоги, пока все остальные теряют, слышали уже.
РФ - то не показатель, у них боязнь санкций. А вот Китай - показатель.
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