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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1839184018411842
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10

  Nickmess написав:а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.

Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.
В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то.
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