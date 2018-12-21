Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.
В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то.