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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1839184018411842 Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10 Nickmess написав: а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно. а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.

Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.

В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то. Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то. Grisha1 Повідомлень: 116 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1839184018411842 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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