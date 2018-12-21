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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10
Nickmess написав:
а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.
Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.
В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то.
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Grisha1
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:09
Grisha1 написав:
Ну, так, когда упало, и надо покупать.
Миллиардер может и тонну или две купить. Если не может, то вопрос в цене, начнет покупать - и цена вырастет. Если чего-то мало, то это аргумент в пользу роста цены, а не падения, Карл!
Вопрос не в том, покупать или нет. Вопрос в другом. А зачем? Что дальше с этим товаром делать?
И что такое мало? То что в карман вмещается, или в кошелек? Количество золота в мире и отражено в его биржевой цене. Если бы его добывали как меди или люминия, то и цена прелести была бы намного, повторяю, НАМНОГО МЕНЬШЕ. Сегодня аргумент не в количестве, а в спросе.
Платина всегда была дороже золота. И добывали её меньше. И где она сейчас? Перед золотом дорогу подметает...
Grisha1 написав:
С ликвидностью золота проблем нет, банки покупают в любом количестве и всегда покупали, вопрос только в цене (а она на уровне рыночной, иногда даже чуть выше).
Не оригинально, так как любой товар, даже макулатуру, всегда можно продать. Даже с большей выгодой чем золото. Все зависит от цены входа.
Grisha1 написав:
И зачем вам миллиардеры? Мне до них дела нет, мы обсуждаем тут, как пересичному защитить деньги...
Ну так эти миллиардеры и делают цену золота на бирже. Или вы думаете что это заслуга пересичных, с тысячей гривен в кармане?
Если вам без разницы сколько прелесть стоит, то покупайте золото и серебро по любой цене. Тут такие советы от местных гуру появляются довольно часто.
Я ваш февральский совет избавляться от долларов при цене золота 1345$ не забыл. Надеюсь, вы мой тоже:Горячие новости по драгоценным металлам
Так вот. Сейчас имеем 1253$. Послушав вас, местный пересичный уже потерял бы 92 бакса на унцовке. Так то вумный? Вы, или те миллиардеры, которые тоннами не хотели покупать? Представляю их возможные убытки...
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наблюдательный
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