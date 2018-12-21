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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10
Nickmess написав:
а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.
Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов.
В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то.
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Grisha1
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:09
Grisha1 написав:
Ну, так, когда упало, и надо покупать.
Миллиардер может и тонну или две купить. Если не может, то вопрос в цене, начнет покупать - и цена вырастет. Если чего-то мало, то это аргумент в пользу роста цены, а не падения, Карл!
Вопрос не в том, покупать или нет. Вопрос в другом. А зачем? Что дальше с этим товаром делать?
И что такое мало? То что в карман вмещается, или в кошелек? Количество золота в мире и отражено в его биржевой цене. Если бы его добывали как меди или люминия, то и цена прелести была бы намного, повторяю, НАМНОГО МЕНЬШЕ. Сегодня аргумент не в количестве, а в спросе.
Платина всегда была дороже золота. И добывали её меньше. И где она сейчас? Перед золотом дорогу подметает...
Grisha1 написав:
С ликвидностью золота проблем нет, банки покупают в любом количестве и всегда покупали, вопрос только в цене (а она на уровне рыночной, иногда даже чуть выше).
Не оригинально, так как любой товар, даже макулатуру, всегда можно продать. Даже с большей выгодой чем золото. Все зависит от цены входа.
Grisha1 написав:
И зачем вам миллиардеры? Мне до них дела нет, мы обсуждаем тут, как пересичному защитить деньги...
Ну так эти миллиардеры и делают цену золота на бирже. Или вы думаете что это заслуга пересичных, с тысячей гривен в кармане?
Если вам без разницы сколько прелесть стоит, то покупайте золото и серебро по любой цене. Тут такие советы от местных гуру появляются довольно часто.
Я ваш февральский совет избавляться от долларов при цене золота 1345$ не забыл. Надеюсь, вы мой тоже:Горячие новости по драгоценным металлам
Так вот. Сейчас имеем 1253$. Послушав вас, местный пересичный уже потерял бы 92 бакса на унцовке. Так кто вумный? Вы, или те миллиардеры, которые тоннами не хотели покупать? Представляю их возможные убытки...
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наблюдательный
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:47
А с долларом и трежерями что делать? Их можно на хлеб намазать или в бак заправить? Их считают средством сбережения (ошибочно, если вспомнить 1971-й, 1980-й, 2000-е...), потому и покупают. Для этого и золото. Можно сколько угодно включать дурку, но это так. А аргумент - будет дешеветь, потому что дешевело - не аргумент, тенденции меняются, фонда тоже 9 лет росла. Наоборот, это аргумент в пользу покупки, покупать надо то, что подешевело. Если каждый 100-й житель планеты купить по килограмму серебра, то это будет 2 годовые добычи! Так что тут и миллиардеров не надо. Платина - там свои причины, отказ от дизельных двигателей. Кстати, это делает ее еще более недооцененной, ведь она используется не только для дизельных двигателей, а сброс цены явно спекулятивный. Расскажите лучше о палладие.
И вообще, если б падали только драг. металлы (и то длительное время, а не несколько лет, когда можно манипулировать ценой), можно б было говорить об их ненужности. Но падает все, значит, это долларовый пылесос, загон в доллар, и он сейчас переоценен, а товары недооценены.
Миллиардеры на фонде потеряли не меньше, если покупали ее в течении года. И на долларе потеряют, все еще впереди. В 2008-м тоже ринулись в доллар при цене на золото, которая упала до 700 долларов (на несколько дней), и что потом было с долларом? А другоо выхода, кроме как печатать бакс, нет, тем более сейчас, когда все еще хуже чем в 2008-м, гораздо выше долги и кризис только впереди. Иначе просто нечем будет рефинансировать свой гигантский долг и гигантские дефициты, в мире столько свободных денег нет, а впереди еще и спасение банков и кредитчиков, которые без этого завалят всю экономику. Фонда уже привела к убыткам многие фонды и компании и даже центробанки, которые в нее вляпались.
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Grisha1
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:37
Grisha1 Очередной набор слов....
Я никогда не писал что золото ерунда. Я писал что его не нужно покупать по тем ценам, потому что время золота еще не пришло.
Нужно думать, прежде чем что-то покупать. Особенно в целях сбережения денег.
Повторяю по буквам. Д-У-М-А-Т-Ь.
Иначе можно остаться в дырявых штанах.
На этом форуме был такой прибалт Ульманис, который c перепугу очищал рижские банки и тарился кажись по 1700$. Вложил в прелесть почти все свои накопления и закопал её у тещи в огороде. Как и вы, все о крахе доллара и трежерей толковал. Ракету по 25000 ждал. Уже несколько лет как скромно молчит. Наверное теща или жена выгнала чудака из дома.
И правильно сделали...
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