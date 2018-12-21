Додано: Суб 22 гру, 2018 09:47

А с долларом и трежерями что делать? Их можно на хлеб намазать или в бак заправить? Их считают средством сбережения (ошибочно, если вспомнить 1971-й, 1980-й, 2000-е...), потому и покупают. Для этого и золото. Можно сколько угодно включать дурку, но это так. А аргумент - будет дешеветь, потому что дешевело - не аргумент, тенденции меняются, фонда тоже 9 лет росла. Наоборот, это аргумент в пользу покупки, покупать надо то, что подешевело. Если каждый 100-й житель планеты купить по килограмму серебра, то это будет 2 годовые добычи! Так что тут и миллиардеров не надо. Платина - там свои причины, отказ от дизельных двигателей. Кстати, это делает ее еще более недооцененной, ведь она используется не только для дизельных двигателей, а сброс цены явно спекулятивный. Расскажите лучше о палладие.

И вообще, если б падали только драг. металлы (и то длительное время, а не несколько лет, когда можно манипулировать ценой), можно б было говорить об их ненужности. Но падает все, значит, это долларовый пылесос, загон в доллар, и он сейчас переоценен, а товары недооценены.

Миллиардеры на фонде потеряли не меньше, если покупали ее в течении года. И на долларе потеряют, все еще впереди. В 2008-м тоже ринулись в доллар при цене на золото, которая упала до 700 долларов (на несколько дней), и что потом было с долларом? А другоо выхода, кроме как печатать бакс, нет, тем более сейчас, когда все еще хуже чем в 2008-м, гораздо выше долги и кризис только впереди. Иначе просто нечем будет рефинансировать свой гигантский долг и гигантские дефициты, в мире столько свободных денег нет, а впереди еще и спасение банков и кредитчиков, которые без этого завалят всю экономику. Фонда уже привела к убыткам многие фонды и компании и даже центробанки, которые в нее вляпались.