Nickmess написав:а как в нынешней ситуации определить, переоценено ли золото или недооценено серебро? если говорить только о их соотношении? Кстати нашел в продаже слиток платины впервые прикольно.
Просто, золото и серебро всегда ходят в одном направлении, так что может быть или переоценено и то, и другое, только золото больше, или недооценено и то, и другое, но серебро больше. Но вряд ли сейчас серебро можно назвать переоцененным после падения втрое на фоне взлета гос. долга США с 60 до 110% ВВП за 10 лет, ужасного торгового баланса, который опять на предкризисных уровнях, и опять начавшего расти бюджетного дефицита, который по итогам последнего отчетного месяца побил исторический рекорд! Многие кивают на 2000-й год, но тогда в США долг был 40% ВВП и даже падал, был бюджетный профицит впервые за долгие годы и гораздо меньший отрицательный торговый баланс. Китайцы с индийцами были нищетой, а центробанки массово сливали золото тысячами тонн, сбрасывая цены и на серебро. Так что сравнивать с теми временами глупо, они ушли бесповоротно, денег напечатано слишком много, а дефляция при нынешней финансовой системе невозможна (сейчас ее усиленно пытаются создать и это чревато крахом). Это все равно что ждать повторения нефти по 9 баксов как в конце 90-х на пике спекулятивного минимума того времени или квартиры в Киеве за 5000 долларов. В РВСе? Там, пишут, покупка 600, продажа 850, то издевательство какое-то.
Grisha1 написав:Ну, так, когда упало, и надо покупать. Миллиардер может и тонну или две купить. Если не может, то вопрос в цене, начнет покупать - и цена вырастет. Если чего-то мало, то это аргумент в пользу роста цены, а не падения, Карл!
Вопрос не в том, покупать или нет. Вопрос в другом. А зачем? Что дальше с этим товаром делать? И что такое мало? То что в карман вмещается, или в кошелек? Количество золота в мире и отражено в его биржевой цене. Если бы его добывали как меди или люминия, то и цена прелести была бы намного, повторяю, НАМНОГО МЕНЬШЕ. Сегодня аргумент не в количестве, а в спросе. Платина всегда была дороже золота. И добывали её меньше. И где она сейчас? Перед золотом дорогу подметает...
Grisha1 написав: С ликвидностью золота проблем нет, банки покупают в любом количестве и всегда покупали, вопрос только в цене (а она на уровне рыночной, иногда даже чуть выше).
Не оригинально, так как любой товар, даже макулатуру, всегда можно продать. Даже с большей выгодой чем золото. Все зависит от цены входа.
Grisha1 написав:И зачем вам миллиардеры? Мне до них дела нет, мы обсуждаем тут, как пересичному защитить деньги...
Ну так эти миллиардеры и делают цену золота на бирже. Или вы думаете что это заслуга пересичных, с тысячей гривен в кармане? Если вам без разницы сколько прелесть стоит, то покупайте золото и серебро по любой цене. Тут такие советы от местных гуру появляются довольно часто. Я ваш февральский совет избавляться от долларов при цене золота 1345$ не забыл. Надеюсь, вы мой тоже: Горячие новости по драгоценным металлам Так вот. Сейчас имеем 1253$. Послушав вас, местный пересичный уже потерял бы 92 бакса на унцовке. Так кто вумный? Вы, или те миллиардеры, которые тоннами не хотели покупать? Представляю их возможные убытки...
А с долларом и трежерями что делать? Их можно на хлеб намазать или в бак заправить? Их считают средством сбережения (ошибочно, если вспомнить 1971-й, 1980-й, 2000-е...), потому и покупают. Для этого и золото. Можно сколько угодно включать дурку, но это так. А аргумент - будет дешеветь, потому что дешевело - не аргумент, тенденции меняются, фонда тоже 9 лет росла. Наоборот, это аргумент в пользу покупки, покупать надо то, что подешевело. Если каждый 100-й житель планеты купить по килограмму серебра, то это будет 2 годовые добычи! Так что тут и миллиардеров не надо. Платина - там свои причины, отказ от дизельных двигателей. Кстати, это делает ее еще более недооцененной, ведь она используется не только для дизельных двигателей, а сброс цены явно спекулятивный. Расскажите лучше о палладие. И вообще, если б падали только драг. металлы (и то длительное время, а не несколько лет, когда можно манипулировать ценой), можно б было говорить об их ненужности. Но падает все, значит, это долларовый пылесос, загон в доллар, и он сейчас переоценен, а товары недооценены. Миллиардеры на фонде потеряли не меньше, если покупали ее в течении года. И на долларе потеряют, все еще впереди. В 2008-м тоже ринулись в доллар при цене на золото, которая упала до 700 долларов (на несколько дней), и что потом было с долларом? А другоо выхода, кроме как печатать бакс, нет, тем более сейчас, когда все еще хуже чем в 2008-м, гораздо выше долги и кризис только впереди. Иначе просто нечем будет рефинансировать свой гигантский долг и гигантские дефициты, в мире столько свободных денег нет, а впереди еще и спасение банков и кредитчиков, которые без этого завалят всю экономику. Фонда уже привела к убыткам многие фонды и компании и даже центробанки, которые в нее вляпались.
Grisha1 Очередной набор слов.... Я никогда не писал что золото ерунда. Я писал что его не нужно покупать по тем ценам, потому что время золота еще не пришло. Нужно думать, прежде чем что-то покупать. Особенно в целях сбережения денег. Повторяю по буквам. Д-У-М-А-Т-Ь. Иначе можно остаться в дырявых штанах.
На этом форуме был такой прибалт Ульманис, который c перепугу очищал рижские банки и тарился кажись по 1700$. Вложил в прелесть почти все свои накопления и закопал её у тещи в огороде. Как и вы, все о крахе доллара и трежерей толковал. Ракету по 25000 ждал. Уже несколько лет как скромно молчит. Наверное теща или жена выгнала чудака из дома. И правильно сделали...
Трамп задумался о новом увольнении топ-чиновника - СМИ.
По словам двух источников, Трамп возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников президента предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".
наблюдательный написав:Grisha1 Очередной набор слов.... Я никогда не писал что золото ерунда. Я писал что его не нужно покупать по тем ценам, потому что время золота еще не пришло. Нужно думать, прежде чем что-то покупать. Особенно в целях сбережения денег. Повторяю по буквам. Д-У-М-А-Т-Ь. Иначе можно остаться в дырявых штанах.
На этом форуме был такой прибалт Ульманис, который c перепугу очищал рижские банки и тарился кажись по 1700$. Вложил в прелесть почти все свои накопления и закопал её у тещи в огороде. Как и вы, все о крахе доллара и трежерей толковал. Ракету по 25000 ждал. Уже несколько лет как скромно молчит. Наверное теща или жена выгнала чудака из дома. И правильно сделали...
Когда время придет, нам никто не скажет. Большие дяди тогда уже закупятся, а ракета взлетит в разы, может, даже, в считанные дни. Если получать хороший процент, то можно сидеть и ждать, но у нас это пороховая бочка, а если просто в долларе, то смысла нет, когда начнется взлет цены, никто не знает, а поймать минимум +-100 баксов (можно ждать минуса, а получить плюс) вряд ли удастся. Игра не стоит свеч - можно пролететь и остаться с ворохом бумаги. Если это долгосрочные сбережения. И опять же, мы говорим о том, что было, об этом говорить нет смысла, смысл имеет, что будет. И закрытие было 1256 долларов, а не 1253, кстати. И тут манипулируете.
Чувак что-то задумал. Вертится как уж на сковородке. Пауэлл приготовил ему ловушку в виде дефляции, которая схлопнет экономику и приведет к долговому краху, а он ничего не может сделать. Если не удастся отправить в отставку его, он просто объявит дефолт - не подпишет поднятие следующего долгового потолка. А некоторые тут хотят все спрогнозировать с точностью до дней и призывают думать. Это невозможно - вы не предугадаете все их шаги, поэтому лучше перестраховаться.
наблюдательный написав:тарился кажись по 1700$. Вложил в прелесть почти все свои накопления и закопал её у тещи в огороде. Как и вы, все о крахе доллара и трежерей толковал. Ракету по 25000 ждал. Уже несколько лет как скромно молчит. Наверное теща или жена выгнала чудака из дома. И правильно сделали...
Ну вы как придумаете.... Потери бывают всегда, при любой коммерции, без них не бывает. Где-то теряют - где-то находят прибыль. Он ж не пропил капитал с концами ? Может вполне дождется своего часа. 1700 - не такая уж нереальная цена. На сколько я догадываюсь - он золотом торговал - ювелирам продавал возможно ( я предполагаю) - а не просто так тарился. То что он писал - про запасы - он скорее рекламировал свою жилу. Есть у меня такое мнение, вернее домыслы. Так что по совокупности сделок может вышел на прибыль даже ? Но вероятно он опять хочет его продавать? А дело не идет пока
Grisha1 написав:И опять же, мы говорим о том, что было, об этом говорить нет смысла, смысл имеет, что будет. И закрытие было 1256 долларов, а не 1253, кстати. И тут манипулируете.
Я уже около 6 лет пишу не о том что было, а о том что будет. И без всяких манипуляций. Мой последний годовой прогноз еще в начале года был такой: На конец 2018 года золото может быть в коридоре 1200-1300$. Горячие новости по драгоценным металлам Хотя кто-то тут ожидал 1400$ и выше. То есть в среднем 1250$. Посмотрите на сегодняшнюю цену прелести. Что видите? Красивое число - 1250$ без 4 копеек. Кстати, еще одно 100% попадание по евро, которому я предсказал летний разворот и падение к баксу. В феврале курс был 1.24 сегодня 1.137. Бакс нагнул евро на 8%. Не так уж и мало... Так что всё по-честному. Учитесь...
Бурных аплодисментов не нужно, так как я тут скромный волонтер.
Grisha1 написав:И опять же, мы говорим о том, что было, об этом говорить нет смысла, смысл имеет, что будет. И закрытие было 1256 долларов, а не 1253, кстати. И тут манипулируете.
Я уже около 6 лет пишу не о том что было, а о том что будет. И без всяких манипуляций. Мой последний годовой прогноз еще в начале года был такой: На конец 2018 года золото может быть в коридоре 1200-1300$. Горячие новости по драгоценным металлам Хотя кто-то тут ожидал 1400$ и выше. То есть в среднем 1250$. Посмотрите на сегодняшнюю цену прелести. Что видите? Красивое число - 1250$ без 4 копеек. Кстати, еще одно 100% попадание по евро, которому я предсказал летний разворот и падение к баксу. В феврале курс был 1.24 сегодня 1.137. Бакс нагнул евро на 8%. Не так уж и мало... Так что всё по-честному. Учитесь...
Бурных аплодисментов не нужно, так как я тут скромный волонтер.
На конец года еще непонятно что будет, с такой динамикой фонды еще может улететь и выше, когда не удержут. Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое. И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец. Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.