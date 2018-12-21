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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1840184118421843
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:16

  Grisha1 написав:Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое.
И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец.
Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.

Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...

1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:
...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...
Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...

2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь:
https://tradingeconomics.com/
1249.6$
Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.

3. По поводу скупки баксов по 13.5...
Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа.
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