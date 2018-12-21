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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1840184118421843 Додано: Суб 22 гру, 2018 18:16 Grisha1 написав: Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое.

И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец.

Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня. Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое.И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец.Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.

Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...



1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:

...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...

Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...



2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь:

https://tradingeconomics.com/

1249.6$

Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.



3. По поводу скупки баксов по 13.5...

Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа.

Выбирайте Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь:Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.3. По поводу скупки баксов по 13.5...Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа.Выбирайте наблюдательный

Повідомлень: 3171 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 19:03 наблюдательный написав: Grisha1 написав: Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое.

И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец.

Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня. Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое.И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец.Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.

Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...



1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:

...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...

Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...



2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь:

https://tradingeconomics.com/

1249.6$

Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.



3. По поводу скупки баксов по 13.5...

Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа.

Выбирайте Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь:Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.3. По поводу скупки баксов по 13.5...Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа.Выбирайте



Было-было, но, боюсь, 1050 мы уже не увидим. И вы так и останетесь с ворохом бумаги. Как и падения ВВП, так как его нарисуют какой угодно, доверия этим цифрам нет, и поднимут печатным станком, если будет угроза падения. Я бы лучше сравнивал ВВП с гос. долгом, тогда картина интересней. Если долгов набрались на 10 трюликов, а ВВП вырос на 1-3, то толку с такого роста? Это называется, дурачить весь мир. А также торговый баланс, бюджетный дефицит и т.д. А сдачу в аренду домов, которые на самом деле не сдаются, пусть изучают сами.

Да, то какой-то ковносайтец, специально что ли его искали. Форекс и китко рисуют 1256 спот, инвестинг 1259 февральский фьючерс, откуда взялись 1249, вообще, непонятно.

Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?

Если нужно, то от их имени в Приват 24, хоть днём хоть ночью, покупаю валюту(сейчас продают по 1000$ в сутки), скидываю её на их текущие депозиты и забираю через кассу по эл. доверенности.

Горячие новости по драгоценным металлам

А тогда курс был как раз 13.5. Было-было, но, боюсь, 1050 мы уже не увидим. И вы так и останетесь с ворохом бумаги. Как и падения ВВП, так как его нарисуют какой угодно, доверия этим цифрам нет, и поднимут печатным станком, если будет угроза падения. Я бы лучше сравнивал ВВП с гос. долгом, тогда картина интересней. Если долгов набрались на 10 трюликов, а ВВП вырос на 1-3, то толку с такого роста? Это называется, дурачить весь мир. А также торговый баланс, бюджетный дефицит и т.д. А сдачу в аренду домов, которые на самом деле не сдаются, пусть изучают сами.Да, то какой-то ковносайтец, специально что ли его искали. Форекс и китко рисуют 1256 спот, инвестинг 1259 февральский фьючерс, откуда взялись 1249, вообще, непонятно.Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?А тогда курс был как раз 13.5. Востаннє редагувалось Grisha1 в Суб 22 гру, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз. Grisha1 Повідомлень: 123 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32 Да и с Приватом вам просто крупно повезло. Вы там на него молитесь, а если б в 2014-м не куча рефинансов и в 2016-м не рекапитализация за счет бюджета, его бы постигла участь виэйби или дельты. И остались бы вы с носом. Так что от сумы да от тюрьмы... Grisha1 Повідомлень: 123 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59



Собаки лают а караван идёт.

У Привата сейчас рейтинг выше чем у государства.

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингам "ПриватБанка" с “негативного” до “стабильного”. Также Standard & Poor’s оценило характеристики собственной кредитоспособности банка (SACP) на уровне «b», что на 2 позиции выше суверенного рейтинга страны.

Рейтинги также отражают лидирующее положение банка в банковском секторе Украины и Восточной Европы, более высокое (в сравнении со средним по банковской системе уровнем) качество активов и более низкую (в сравнении с сопоставимыми банками) концентрацию на отдельных контрагентах. S&P отмечает, что "ПриватБанк" сможет сохранить лидирующее положение в банковском секторе Украины в сложных условиях ведения деятельности благодаря более консервативной стратегии развития и более развитой системе риск-менеджмента, чем в среднем по банковскому сектору. Также "ПриватБанк" придерживается консервативной политики формирования резервов, что должно оказывать позитивное влияние на его показатели.

http://economics.unian.net/finance/9506 ... banka.html

Не сочтите за рекламу. Вы спросили, я ответил. Да никакого прикола. Лежат себе там деньги да и лежат. Без всякого страха и желания оттуда выскочить, так как это один из немногих банков, который в это смутное время реально зарабатывает деньги. Зайдите в любое отделение и посмотрите на движуху у терминалов, которые принимают деньги. Никуда банк не денется, хотя от зависти всякие фиртащи и К постоянно пытаются его лягнуть через свои телеканалы. Пускай лучше свою Надру до ума доведёт. За 10 лет к этому уже привыкли.Собаки лают а караван идёт.У Привата сейчас рейтинг выше чем у государства.Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингам "ПриватБанка" с “негативного” до “стабильного”. Также Standard & Poor’s оценило характеристики собственной кредитоспособности банка (SACP) на уровне «b», что на 2 позиции выше суверенного рейтинга страны.Рейтинги также отражают лидирующее положение банка в банковском секторе Украины и Восточной Европы, более высокое (в сравнении со средним по банковской системе уровнем) качество активов и более низкую (в сравнении с сопоставимыми банками) концентрацию на отдельных контрагентах. S&P отмечает, что "ПриватБанк" сможет сохранить лидирующее положение в банковском секторе Украины в сложных условиях ведения деятельности благодаря более консервативной стратегии развития и более развитой системе риск-менеджмента, чем в среднем по банковскому сектору. Также "ПриватБанк" придерживается консервативной политики формирования резервов, что должно оказывать позитивное влияние на его показатели.... banka.htmlНе сочтите за рекламу. Вы спросили, я ответил.

Горячие новости по драгоценным металлам После всех ваших дифирамб Привату его пришлось рекапитализировать. Grisha1 Повідомлень: 123 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 20:16 Grisha1 написав:

Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?

Если нужно, то от их имени в Приват 24, хоть днём хоть ночью, покупаю валюту(сейчас продают по 1000$ в сутки), скидываю её на их текущие депозиты и забираю через кассу по эл. доверенности.

Горячие новости по драгоценным металлам

А тогда курс был как раз 13.5. Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?А тогда курс был как раз 13.5.

Вы адекватный человек? Что вы петляете? Я же вас просил, приведите ссылку где я писал что покупал баксы на депозитные гривны по 13.5 Конкретную ссылку...

Можете не напрягаться. Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор. И курс тогда был около 8 с копейками. Что касается Привата, то я им пользуюсь до сих пор. Карт правда уже не 8 а 4. И курс 27.6 Ну и что? Если нужна валюта, то покупаю там где выгодно. Если в Привате дешевле, покупаю у них. Но вы ведь далеки от этого дела, ибо понятия не имеете как пополнить валютную карту Привата и не платить комиссию.



Я не ДС, но и мне ваш трёп уже надоел.

Хоть вы уже и поменяли ник непонятно чего на Гришу первого.

Очевидно на подходе будет еще Гриша 2-3-4-5....

Поэтому запрос остается в силе.

Или ссылку на 13.5 в студию, или рот на прищепку а клаву на замок. Вы адекватный человек? Что вы петляете? Я же вас просил, приведите ссылку где я писал что покупал баксы на депозитные гривны по 13.5 Конкретную ссылку...Можете не напрягаться. Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор. И курс тогда был около 8 с копейками. Что касается Привата, то я им пользуюсь до сих пор. Карт правда уже не 8 а 4. И курс 27.6 Ну и что? Если нужна валюта, то покупаю там где выгодно. Если в Привате дешевле, покупаю у них. Но вы ведь далеки от этого дела, ибо понятия не имеете как пополнить валютную карту Привата и не платить комиссию.Я не ДС, но и мне ваш трёп уже надоел.Хоть вы уже и поменяли ник непонятно чего на Гришу первого.Очевидно на подходе будет еще Гриша 2-3-4-5....Поэтому запрос остается в силе.Или ссылку на 13.5 в студию, или рот на прищепку а клаву на замок. наблюдательный

Повідомлень: 3171 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1840184118421843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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