Додано: Суб 22 гру, 2018 20:16

Grisha1 написав:

Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?

Если нужно, то от их имени в Приват 24, хоть днём хоть ночью, покупаю валюту(сейчас продают по 1000$ в сутки), скидываю её на их текущие депозиты и забираю через кассу по эл. доверенности.

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А тогда курс был как раз 13.5. Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?А тогда курс был как раз 13.5.

Вы адекватный человек? Что вы петляете? Я же вас просил, приведите ссылку где я писал что покупал баксы на депозитные гривны по 13.5 Конкретную ссылку...Можете не напрягаться. Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор. И курс тогда был около 8 с копейками. Что касается Привата, то я им пользуюсь до сих пор. Карт правда уже не 8 а 4. И курс 27.6 Ну и что? Если нужна валюта, то покупаю там где выгодно. Если в Привате дешевле, покупаю у них. Но вы ведь далеки от этого дела, ибо понятия не имеете как пополнить валютную карту Привата и не платить комиссию.Я не ДС, но и мне ваш трёп уже надоел.Хоть вы уже и поменяли ник непонятно чего на Гришу первого.Очевидно на подходе будет еще Гриша 2-3-4-5....Поэтому запрос остается в силе.Или ссылку на 13.5 в студию, или рот на прищепку а клаву на замок.