Grisha1 написав:Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое. И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец. Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.
Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...
1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал: ...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно... Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...
2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь: https://tradingeconomics.com/ 1249.6$ Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.
3. По поводу скупки баксов по 13.5... Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа. Выбирайте
Grisha1 написав:Разворот по евро был еще зимой, а не летом. Когда максимум было 1.25 (по-моему, в конце января). До этого вы ждали золото 1050, а ниже 1160 с чем-то так и не опустилось, и уже, похоже, не опустится, на долгосрочном графике за последние 6 лет отчетливо вычертили перевернутые "голову и плечи" и сейчас планируется поход на 1440. Максимум 2 месяца, техника указывает на такое. И с гривной вы пролетели в 2014-м, когда разместили в 2013-м депозит в привате, а потом судорожно скупали баксы по 13.5, так что не такой вы и провидец. Зачем и тут манипулировать, цена закрылась на 1256, а не "1250$[/color][/b] без 4 копеек". Такой цены не было уже 2 дня.
Ну, трындеть на всех ветках форума, получая пинки под зад от уважаемого ДС, не камни ворочать...
1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал: ...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно... Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...
2. За ценами закрытия не слежу, так как несколько копеек туда-сюда меня абсолютно не интересуют. Написал то, что именно сейчас висит здесь: https://tradingeconomics.com/ 1249.6$ Если заблудитесь, то раздел Commodity вам в помощь.
3. По поводу скупки баксов по 13.5... Тут есть 2 варианта. Или ссылку в студию, или нафиг с пляжа. Выбирайте
Было-было, но, боюсь, 1050 мы уже не увидим. И вы так и останетесь с ворохом бумаги. Как и падения ВВП, так как его нарисуют какой угодно, доверия этим цифрам нет, и поднимут печатным станком, если будет угроза падения. Я бы лучше сравнивал ВВП с гос. долгом, тогда картина интересней. Если долгов набрались на 10 трюликов, а ВВП вырос на 1-3, то толку с такого роста? Это называется, дурачить весь мир. А также торговый баланс, бюджетный дефицит и т.д. А сдачу в аренду домов, которые на самом деле не сдаются, пусть изучают сами. Да, то какой-то ковносайтец, специально что ли его искали. Форекс и китко рисуют 1256 спот, инвестинг 1259 февральский фьючерс, откуда взялись 1249, вообще, непонятно. Уже приводилась тут эта ссылка от августа 2014-го 100 раз. Опять ее искать?
Если нужно, то от их имени в Приват 24, хоть днём хоть ночью, покупаю валюту(сейчас продают по 1000$ в сутки), скидываю её на их текущие депозиты и забираю через кассу по эл. доверенности.
Да и с Приватом вам просто крупно повезло. Вы там на него молитесь, а если б в 2014-м не куча рефинансов и в 2016-м не рекапитализация за счет бюджета, его бы постигла участь виэйби или дельты. И остались бы вы с носом. Так что от сумы да от тюрьмы...
После всех ваших дифирамб Привату его пришлось рекапитализировать.
Да никакого прикола. Лежат себе там деньги да и лежат. Без всякого страха и желания оттуда выскочить, так как это один из немногих банков, который в это смутное время реально зарабатывает деньги. Зайдите в любое отделение и посмотрите на движуху у терминалов, которые принимают деньги. Никуда банк не денется, хотя от зависти всякие фиртащи и К постоянно пытаются его лягнуть через свои телеканалы. Пускай лучше свою Надру до ума доведёт. За 10 лет к этому уже привыкли. Собаки лают а караван идёт. У Привата сейчас рейтинг выше чем у государства. Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингам "ПриватБанка" с “негативного” до “стабильного”. Также Standard & Poor’s оценило характеристики собственной кредитоспособности банка (SACP) на уровне «b», что на 2 позиции выше суверенного рейтинга страны. Рейтинги также отражают лидирующее положение банка в банковском секторе Украины и Восточной Европы, более высокое (в сравнении со средним по банковской системе уровнем) качество активов и более низкую (в сравнении с сопоставимыми банками) концентрацию на отдельных контрагентах. S&P отмечает, что "ПриватБанк" сможет сохранить лидирующее положение в банковском секторе Украины в сложных условиях ведения деятельности благодаря более консервативной стратегии развития и более развитой системе риск-менеджмента, чем в среднем по банковскому сектору. Также "ПриватБанк" придерживается консервативной политики формирования резервов, что должно оказывать позитивное влияние на его показатели. http://economics.unian.net/finance/9506 ... banka.html Не сочтите за рекламу. Вы спросили, я ответил.
Вы адекватный человек? Что вы петляете? Я же вас просил, приведите ссылку где я писал что покупал баксы на депозитные гривны по 13.5 Конкретную ссылку... Можете не напрягаться. Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор. И курс тогда был около 8 с копейками. Что касается Привата, то я им пользуюсь до сих пор. Карт правда уже не 8 а 4. И курс 27.6 Ну и что? Если нужна валюта, то покупаю там где выгодно. Если в Привате дешевле, покупаю у них. Но вы ведь далеки от этого дела, ибо понятия не имеете как пополнить валютную карту Привата и не платить комиссию.
Я не ДС, но и мне ваш трёп уже надоел. Хоть вы уже и поменяли ник непонятно чего на Гришу первого. Очевидно на подходе будет еще Гриша 2-3-4-5.... Поэтому запрос остается в силе. Или ссылку на 13.5 в студию, или рот на прищепку а клаву на замок.
Grisha1 написав:Да и с Приватом вам просто крупно повезло. Вы там на него молитесь, а если б в 2014-м не куча рефинансов и в 2016-м не рекапитализация за счет бюджета, его бы постигла участь виэйби или дельты. И остались бы вы с носом. Так что от сумы да от тюрьмы...
Когда, в уже далеком 2013г., многие гнобили Приват, я тут писал следующее: ...Если с ним (теоретически) что то случится, то его или купят, или государство национализирует, что в принципе почти одно и тоже. Но упасть ему уже не дадут. Слишком много бизнесов, зарплат и пенсий на нём завязано... Горячие новости по драгоценным металлам 2013 Как видите, мой прогноз по Привату сбылся на 100%. И я насчёт этого банка был абсолютно спокоен. Также как и сейчас....
Grisha1 написав:И опять же, мы говорим о том, что было, об этом говорить нет смысла, смысл имеет, что будет. И закрытие было 1256 долларов, а не 1253, кстати. И тут манипулируете.
Я уже около 6 лет пишу не о том что было, а о том что будет. И без всяких манипуляций. Мой последний годовой прогноз еще в начале года был такой: На конец 2018 года золото может быть в коридоре 1200-1300$. Горячие новости по драгоценным металлам Хотя кто-то тут ожидал 1400$ и выше. То есть в среднем 1250$. Посмотрите на сегодняшнюю цену прелести. Что видите? Красивое число - 1250$ без 4 копеек. Кстати, еще одно 100% попадание по евро, которому я предсказал летний разворот и падение к баксу. В феврале курс был 1.24 сегодня 1.137. Бакс нагнул евро на 8%. Не так уж и мало... Так что всё по-честному. Учитесь...
Бурных аплодисментов не нужно, так как я тут скромный волонтер.
Я вам все ж поаплодирую ! Не помню , возможно и я что-то типа 1300 или 1350 предполагал, жаль не помню.... может больше?
Сейчас интересны прогнозы на следующий год ? Что скажете ? Интересует не только золото, но и евро. И конечно все активы , особенно из легкодоступных - что может куда то "пойти"? Вот я заметил - что у вас точное попадание - когда актив топчется на месте. И обычно вы называете цену по прошлом году? Это легче угадывается. А вот так что бы предсказать рывок ? Конечно если он реально предполагается ....
Grisha1 написав:Да и с Приватом вам просто крупно повезло. Вы там на него молитесь, а если б в 2014-м не куча рефинансов и в 2016-м не рекапитализация за счет бюджета, его бы постигла участь виэйби или дельты. И остались бы вы с носом. Так что от сумы да от тюрьмы...
Когда, в уже далеком 2013г., многие гнобили Приват, я тут писал следующее: ...Если с ним (теоретически) что то случится, то его или купят, или государство национализирует, что в принципе почти одно и тоже. Но упасть ему уже не дадут. Слишком много бизнесов, зарплат и пенсий на нём завязано... Горячие новости по драгоценным металлам 2013 Как видите, мой прогноз по Привату сбылся на 100%. И я насчёт этого банка был абсолютно спокоен. Также как и сейчас....
В интервью Гордону Коломойский вроде бы сообщил, что Приватбанк к нему вернется ? Что скажете ? А банк сделали они мощный и незаурядный для наших широт - кто его поднял, любопытно?
Он якобы с юлькой договорился, что, если ее выберут, она ему вернет Приват обратно, уже со всеми покрытыми государством убытками от его преступной деятельности по выдаче кредитов самому себе. А банк сделали мощными вкладчики, такие как наблюдательный, кто ж еще, только эта мощь перешла бене, а государство ее вернуло банку за наш с вами счет.
И ВВП - это, ИМХО, самый плохой показатель для прогнозирования цены, мало того, что он выдается за прошлый квартал, когда крупные игроки все давным давно знают, так еще и постоянно пересматривается и имеет кучу притянутых за уши статей-составляющих. Хуже только безработица, там Сизифов труд за счет денег с печатного станка могут выдать за что-то стоящее.