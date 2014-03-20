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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1841184218431844
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:27

Наблюдательный лет 5 назад писал:
При обвале акций, часть денег тоже уйдёт в золото, в виде хеджей.

Ну, вот, акции валятся. Все не уйдет часть денег? Еще раньше он писал, что в трежеря некому вкладываться, так как китайцы и японцы сливают. Вот и в последнем месяце китайцы и японцы сливали. И кто же покупал?
То есть двойные стандарты ему тоже присущи.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:56

  наблюдательный написав:Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор.

Когда там Майдан начался? В конце ноября 2013-го?
наблюдательный Додано: П'ят 17 січ, 2014 18:26
Да, у меня депозиты в гривне, и вы даже знаете в каком банке. Продав золото
по 1650$ я к ним уже добавил доход больше 25%. Куда тому золоту по доходности
к украинским депозитам. Ну так я и уважаемому форуму предлагал сделать тоже самое. И что мне тогда ответили прибалт, ЛОБ и др?
Ссылками закидали о банкротстве укр. банков.
Поэтому извините. Гривна, мое интимное дело....

Хотя и тут, похоже, он сказал неправду, приват в начале 2013-го, когда он слил золото, приват не давал больше 25% годовых.
П'ят 17 січ, 2014 20:55
Договора до лета. Там буду посмотреть. Если у властей ума хватит приподнять экономику, может пролонгирую. Хотя в это верится с трудом.

Потом появился 25 февраля, когда курс уже был 12, и начал рассказывать, что слил гривну и потерял 3-4%, непонятно, это с учетом процентов по депо или нет.
Март:
Чет 20 бер, 2014 18:30
Уважаемая публика.
Во первых: У вас никто ничего не отбирает и нечего преждевременно слюни распускать. Постановы пока нет, и очевидно её пока не будет. А если она и будет, то для новых договоров. Кто не согласен, не заключайте новые договора.
Во вторых: Вас уже давно обокрали. И не только вас. Обокрали всех.
И вы знаете кто...

Всех успокаивает не забирать депозиты и жалуется, что уже обворовали. Забрал в январе? Не думаю.
Потом он начал рассказывать, что рашка продает золото, но то из другой оперы. И что много она его продала с тех пор?
Потом опять увязывал падение фонды с ростом золота:
Кстати, китайский лунный новый год уже начался. Скоро основные покупки золота китайским населением, в качестве подарков, прекратятся.
Их карманы почищены, и если американская фонда не преподнесёт никаких сюрпризов, можно спокойно двигаться дальше вниз.

А сейчас уже говорит, что падение фонды не влияет на золото.

И сейчас наблюдательный чего-то молчит о депозитах. Приват реально дает 2.4% по долларовому депозиту, еще и на комиссиях обдурят, можно и в минус уйти. Никогда не говорит, продолжает там сидеть или нет, потом скажет что-то задним числом. Или в гривне? Скажет, если курс опять не попрет вверх.
Grisha1
 
Повідомлень: 127
З нами з: 29.11.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 1841184218431844
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