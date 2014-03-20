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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1841184218431844 Додано: Нед 23 гру, 2018 00:27

При обвале акций, часть денег тоже уйдёт в золото, в виде хеджей.

Ну, вот, акции валятся. Все не уйдет часть денег? Еще раньше он писал, что в трежеря некому вкладываться, так как китайцы и японцы сливают. Вот и в последнем месяце китайцы и японцы сливали. И кто же покупал?

То есть двойные стандарты ему тоже присущи. Наблюдательный лет 5 назад писал:Ну, вот, акции валятся. Все не уйдет часть денег? Еще раньше он писал, что в трежеря некому вкладываться, так как китайцы и японцы сливают. Вот и в последнем месяце китайцы и японцы сливали. И кто же покупал?То есть двойные стандарты ему тоже присущи. Grisha1 Повідомлень: 128 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 01:56 наблюдательный написав: Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор. Потому что все свои гривневые депо я закрыл сразу после начала майдана, так как это был форс-мажор.

Когда там Майдан начался? В конце ноября 2013-го?

наблюдательный Додано: П'ят 17 січ, 2014 18:26

Да, у меня депозиты в гривне, и вы даже знаете в каком банке. Продав золото

по 1650$ я к ним уже добавил доход больше 25%. Куда тому золоту по доходности

к украинским депозитам. Ну так я и уважаемому форуму предлагал сделать тоже самое. И что мне тогда ответили прибалт, ЛОБ и др?

Ссылками закидали о банкротстве укр. банков.

Поэтому извините. Гривна, мое интимное дело....

Хотя и тут, похоже, он сказал неправду, приват в начале 2013-го, когда он слил золото, приват не давал больше 25% годовых.

П'ят 17 січ, 2014 20:55

Договора до лета. Там буду посмотреть. Если у властей ума хватит приподнять экономику, может пролонгирую. Хотя в это верится с трудом.



Потом появился 25 февраля, когда курс уже был 12, и начал рассказывать, что слил гривну и потерял 3-4%, непонятно, это с учетом процентов по депо или нет.

Март:

Чет 20 бер, 2014 18:30

Уважаемая публика.

Во первых: У вас никто ничего не отбирает и нечего преждевременно слюни распускать. Постановы пока нет, и очевидно её пока не будет. А если она и будет, то для новых договоров. Кто не согласен, не заключайте новые договора.

Во вторых: Вас уже давно обокрали. И не только вас. Обокрали всех.

И вы знаете кто...

Всех успокаивает не забирать депозиты и жалуется, что уже обворовали. Забрал в январе? Не думаю.

Потом он начал рассказывать, что рашка продает золото, но то из другой оперы. И что много она его продала с тех пор?

Потом опять увязывал падение фонды с ростом золота:

Кстати, китайский лунный новый год уже начался. Скоро основные покупки золота китайским населением, в качестве подарков, прекратятся.

Их карманы почищены, и если американская фонда не преподнесёт никаких сюрпризов, можно спокойно двигаться дальше вниз.

А сейчас уже говорит, что падение фонды не влияет на золото.



И сейчас наблюдательный чего-то молчит о депозитах. Приват реально дает 2.4% по долларовому депозиту, еще и на комиссиях обдурят, можно и в минус уйти. Никогда не говорит, продолжает там сидеть или нет, потом скажет что-то задним числом. Или в гривне? Скажет, если курс опять не попрет вверх. Когда там Майдан начался? В конце ноября 2013-го?Хотя и тут, похоже, он сказал неправду, приват в начале 2013-го, когда он слил золото, приват не давал больше 25% годовых.Потом появился 25 февраля, когда курс уже был 12, и начал рассказывать, что слил гривну и потерял 3-4%, непонятно, это с учетом процентов по депо или нет.Март:Всех успокаивает не забирать депозиты и жалуется, что уже обворовали. Забрал в январе? Не думаю.Потом он начал рассказывать, что рашка продает золото, но то из другой оперы. И что много она его продала с тех пор?Потом опять увязывал падение фонды с ростом золота:А сейчас уже говорит, что падение фонды не влияет на золото.И сейчас наблюдательный чего-то молчит о депозитах. Приват реально дает 2.4% по долларовому депозиту, еще и на комиссиях обдурят, можно и в минус уйти. Никогда не говорит, продолжает там сидеть или нет, потом скажет что-то задним числом. Или в гривне? Скажет, если курс опять не попрет вверх. Grisha1 Повідомлень: 128 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 12:26 Grisha1 написав: Он якобы с юлькой договорился, что, если ее выберут, она ему вернет Приват обратно, уже со всеми покрытыми государством убытками от его преступной деятельности по выдаче кредитов самому себе. А банк сделали мощными вкладчики, такие как наблюдательный, кто ж еще, только эта мощь перешла бене, а государство ее вернуло банку за наш с вами счет. Он якобы с юлькой договорился, что, если ее выберут, она ему вернет Приват обратно, уже со всеми покрытыми государством убытками от его преступной деятельности по выдаче кредитов самому себе. А банк сделали мощными вкладчики, такие как наблюдательный, кто ж еще, только эта мощь перешла бене, а государство ее вернуло банку за наш с вами счет.

Я сам ищу точку опоры в Привате. Счета там текущие. Самый удобный банк. Сеть какая ? Сотрудники очень часто там хорошие, толковые. На каждом углу отделение банка. Продукты тоже очень приличные. У меня по ходу случались претензии там и непонятки - но банк живой - все исправляется по ходу жизни. Интересно кто такую систему поднял ? Дубилет наверное.

Ну а про "сам себе выдал кредиты "- то чума, конечно. Не просто плохо, а ужас ужасный. Я сам ищу точку опоры в Привате. Счета там текущие. Самый удобный банк. Сеть какая ? Сотрудники очень часто там хорошие, толковые. На каждом углу отделение банка. Продукты тоже очень приличные. У меня по ходу случались претензии там и непонятки - но банк живой - все исправляется по ходу жизни. Интересно кто такую систему поднял ? Дубилет наверное.Ну а про "сам себе выдал кредиты "- то чума, конечно. Не просто плохо, а ужас ужасный. kalinavalera1

Повідомлень: 4804 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 12:36 Израильская фонда валится на 5%. Уж, кто-кто, а евреи знают толк в инвестициях. Смотрите на Израиль! Если они сливают бумаги, значит, что-то будет. А когда американцы скажут, что у них в прошлом квартале упал пересмотренный ВВП, большие дяди уже скупят все физическое золото. Оно будет в Израиле! Grisha1 Повідомлень: 128 З нами з: 29.11.18 Подякував: 45 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 12:57 Grisha1

И тут Остапа понесло...

Все моё белье перерыл, аж вспотел бедный, а 13.5 так и не нашел...

Где ссылка?

В вашем белье я рыться конечно же не буду. Хотя вы за это время тут начудили на годы вперед.



Вы очевидно или скупой или очень бедный человек, для которого пара

долларов на унции уже офигенные деньги...

Вам не золото/серебро покупать нужно, а продуктовыми консервами запасаться. Так как ваш десятый по счёту армагедон уже к вашему двору подлетает. Ведь жуть несусветная, на днях правительство США остановило работу. Денег нет. Все. Капец.....



Даю дружеский совет. Сухари и макароны желательно хранить в металлической упаковке, а то не дай бог мыши поедят... Представляю какая трагедия будет... наблюдательный

Повідомлень: 3175 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 13:04 kalinavalera1 написав: В интервью Гордону Коломойский вроде бы сообщил, что Приватбанк к нему вернется ? Что скажете ? А банк сделали они мощный и незаурядный для наших широт. - кто его поднял, любопытно? В интервью Гордону Коломойский вроде бы сообщил, что Приватбанк к нему вернется ? Что скажете ? А банк сделали они мощный и незаурядный для наших широт. - кто его поднял, любопытно?

Коломойше ещё кучу судов выиграть нужно, так как всё его состояние под арестом. А у него там позиции очень слабые, хоть он и делает вид что все хорошо.

Требуют письменно отчитаться и обосновать все кредиты что он выдал "друзьям"

Там работы на годы и это всё стоит офигенных английских денег.



А Приват будут продавать. Очевидно тому, кто больше за него даст денег. Коломойше ещё кучу судов выиграть нужно, так как всё его состояние под арестом. А у него там позиции очень слабые, хоть он и делает вид что все хорошо.Требуют письменно отчитаться и обосновать все кредиты что он выдал "друзьям"Там работы на годы и это всё стоит офигенных английских денег.А Приват будут продавать. Очевидно тому, кто больше за него даст денег. наблюдательный

Повідомлень: 3175 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 13:10 kalinavalera1 написав: Я вам все ж поаплодирую ! Не помню , возможно и я что-то типа 1300 или 1350 предполагал, жаль не помню.... может больше?



Сейчас интересны прогнозы на следующий год ? Что скажете ? Интересует не только золото, но и евро. И конечно все активы , особенно из легкодоступных - что может куда то "пойти"? Вот я заметил - что у вас точное попадание - когда актив топчется на месте. И обычно вы называете цену по прошлом году? Это легче угадывается. А вот так что бы предсказать рывок ? Конечно если он реально предполагается .... Я вам все ж поаплодирую ! Не помню , возможно и я что-то типа 1300 или 1350 предполагал, жаль не помню.... может больше?Сейчас интересны прогнозы на следующий год ? Что скажете ? Интересует не только золото, но и евро. И конечно все активы , особенно из легкодоступных - что может куда то "пойти"? Вот я заметил - что у вас точное попадание - когда актив топчется на месте. И обычно вы называете цену по прошлом году? Это легче угадывается. А вот так что бы предсказать рывок ? Конечно если он реально предполагается ....

Калина, у меня есть свое мнение на этот счёт. Но я его озвучивать уже не буду. Зачем? Чтобы мне потом всякие Гриши первые или Гриши вторые пакости писали?

Я тут 6 лет волонтёрил и предупреждал уважаемую публику от неразумных шагов.

Кто хотел, тот услышал и сделал выводы.

Думаю этого уже достаточно.... Калина, у меня есть свое мнение на этот счёт. Но я его озвучивать уже не буду. Зачем? Чтобы мне потом всякие Гриши первые или Гриши вторые пакости писали?Я тут 6 лет волонтёрил и предупреждал уважаемую публику от неразумных шагов.Кто хотел, тот услышал и сделал выводы.Думаю этого уже достаточно.... наблюдательный

Повідомлень: 3175 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1841184218431844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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