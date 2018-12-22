Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.
Ровно 3 года назад, я тут писал:
....молдаванам уже год как визы отменили. И ничего с Европой не случилось.
Отменят и украинцам. Это уже политический момент. Они хотят максимально оторвать Украину от РФ. Да и риска для них практически никакого.
Наоборот.
В Украине немало денежных людей, желающих потратить денежку в Европе
kalinavalera1 писал(а):
Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?
Пользуйтесь моментом.
Рейс: Киев- Вена. Всего за смешные 9.9 евро.....
Туда и обратно - 19.9 евро.
Бывал там не раз.
Ну очень красивый город....