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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1842184318441845
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:59

[kalinavalera1"]

Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.
Ровно 3 года назад, я тут писал:
....молдаванам уже год как визы отменили. И ничего с Европой не случилось.
Отменят и украинцам. Это уже политический момент. Они хотят максимально оторвать Украину от РФ. Да и риска для них практически никакого.
Наоборот.
В Украине немало денежных людей, желающих потратить денежку в Европе

kalinavalera1 писал(а):
Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?

Пользуйтесь моментом.
Рейс: Киев- Вена. Всего за смешные 9.9 евро.....
Туда и обратно - 19.9 евро.
https://biz.nv.ua/markets/avstrijskij-l ... 13462.html

Бывал там не раз.
Ну очень красивый город....
наблюдательный
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