наблюдательный
За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.
Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить. Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ?Мне неудобно их грузить. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .
В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства.
Н0....нужен обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - в Днепре. Мне часов 7 до Киева ехать Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. Потом перелет. И обратно все это тоже - за один день очень утомительно часов 16 переездов и 8 часов сон. А гулять по Вене когда ? Для меня 4 часа перездов - в рамках разумного - больше уже напряг и нужно будет отдыхать. Так у любого нормального чела. То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель. Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. ни ради чего не стану спать а скамейке в парке. Там нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.
Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?
Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите.