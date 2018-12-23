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#<1 ... 1842184318441845 Додано: Нед 23 гру, 2018 14:59 [kalinavalera1"]



Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.

Ровно 3 года назад я тут писал:

....молдаванам уже год как визы отменили. И ничего с Европой не случилось.

Отменят и украинцам. Это уже политический момент. Они хотят максимально оторвать Украину от РФ. Да и риска для них практически никакого.

Наоборот.

В Украине немало денежных людей, желающих потратить денежку в Европе



kalinavalera1 писал(а):

Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?



Пользуйтесь моментом.

Рейсы Киев- Вена за смешные 9.9 евро.

Туда и обратно - 19.9 евро.

https://biz.nv.ua/markets/avstrijskij-l ... 13462.html



Бывал там не раз.

Чудный город.... Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.Ровно 3 года назад я тут писал:Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?Пользуйтесь моментом.Рейсы Киев- Вена за смешные 9.9 евро.Туда и обратно - 19.9 евро.Бывал там не раз.Чудный город.... наблюдательный

Повідомлень: 3176 З нами з: 29.04.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:03 наблюдательный

За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.



Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить. Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ?Мне неудобно их грузить. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .



В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства.

Н0....нужен обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - в Днепре. Мне часов 7 до Киева ехать Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. Потом перелет. И обратно все это тоже - за один день очень утомительно часов 16 переездов и 8 часов сон. А гулять по Вене когда ? Для меня 4 часа перездов - в рамках разумного - больше уже напряг и нужно будет отдыхать. Так у любого нормального чела. То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель. Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. ни ради чего не стану спать а скамейке в парке. Там нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.



Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?

Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите. За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить. Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ?Мне неудобно их грузить. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства.Н0....нужен обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - в Днепре. Мне часов 7 до Киева ехать Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. Потом перелет. И обратно все это тоже - за один день очень утомительно часов 16 переездов и 8 часов сон. А гулять по Вене когда ? Для меня 4 часа перездов - в рамках разумного - больше уже напряг и нужно будет отдыхать. Так у любого нормального чела. То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель. Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. ни ради чего не стану спать а скамейке в парке. Там нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите. kalinavalera1

Повідомлень: 4805 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1842184318441845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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