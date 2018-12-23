наблюдательный
За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.
Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить по закону "безвизе". Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ? Мне неудобно их грузить. оН занятые люди. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .
В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства. Плохая погода. Плохое настроение, может даже нездоровиться живому человеку.
Н0....нужен заранее обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - как и 98% украинцев. Я из Днепра. Мне часов 7 до Киева ехать. Можно и часов 4-5 - но тогда не спать 2 ночи подряд - к 2 часам ночи явиться на вокзал - и тогда около 9 -10 я буду в Киеве. И на обратной дороге аналогично. Дорога до Киева и обратно - уже 50 долларов. Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. И регистрация в аэропорту . Вылететь я могу уже в 13.00 или 14.00.Пусть часов в 16.00 я попаду в центр Вены.
Чтобы не арендовать гостиницу - я должен вылететь обратно из Вены через пару часов. При этом я вторую ночь провожу в дороге без сна. Но с начала дорога в аэропорт - перелет обратно .А там автобус и поезд. И это - уже вторая ночь без сна, и очень утомительно часов 16 переездов ? и 8 часов оставалось бы на сон. А гулять по Вене когда ? То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель.
Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.
Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?
Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите.