Кстати, Калина, можете считать меня волшебником. Ровно 3 года назад я тут писал: ....молдаванам уже год как визы отменили. И ничего с Европой не случилось. Отменят и украинцам. Это уже политический момент. Они хотят максимально оторвать Украину от РФ. Да и риска для них практически никакого. Наоборот. В Украине немало денежных людей, желающих потратить денежку в Европе
kalinavalera1 писал(а): Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?
наблюдательный За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.
Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить по закону "безвизе". Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ? Мне неудобно их грузить. оН занятые люди. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .
В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства. Плохая погода. Плохое настроение, может даже нездоровиться живому человеку. Н0....нужен заранее обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - как и 98% украинцев. Я из Днепра. Мне часов 7 до Киева ехать. Можно и часов 4-5 - но тогда не спать 2 ночи подряд - к 2 часам ночи явиться на вокзал - и тогда около 9 -10 я буду в Киеве. И на обратной дороге аналогично. Дорога до Киева и обратно - уже 50 долларов. Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. И регистрация в аэропорту . Вылететь я могу уже в 13.00 или 14.00.Пусть часов в 16.00 я попаду в центр Вены.
Чтобы не арендовать гостиницу - я должен вылететь обратно из Вены через пару часов. При этом я вторую ночь провожу в дороге без сна. Но с начала дорога в аэропорт - перелет обратно .А там автобус и поезд. И это - уже вторая ночь без сна, и очень утомительно часов 16 переездов ? и 8 часов оставалось бы на сон. А гулять по Вене когда ? То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель.
Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.
Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ? Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите.
kalinavalera1 написав: Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве.
Ну какой ворох бумаги? Горы бумаг я собирал раньше. Начиная от справок о доходах и всевозможных документов из БТИ, подтверждающих что у меня что-то есть за душой и что я не последний бомж. Анкеты на всех родственников до 3-го колена.... И заканчивая справкой о несудимости. А в советские времена ещё комсомольскими характеристиками и проверками по линии КГБ, чтобы меня только туда выпустили. Потому что так было нужно. Очереди под посольствами и ощущения человека третьего сорта которому запросто могли дать пинком под зад. Личное собеседование? Это кто вам такую глупость сказал? Если хотите в Штаты, то да. Но с ними нет безвиза. Со странами шенгена нет никаких проблем, если у вас биометрический паспорт. Если его нет, тогда уже другой колинкор... Нужно только приглашение от родственников или друзей. Если их нет то бронь в отеле и обратный билет. Если нет денег на приличный отель, есть бюджетные хостелы. А какая разница, главное показать бронь. Ну деньги ещё должны быть на жизнь. Без них туговато будет... Ну и всё. Пропускной режим есть. А как вы хотели? При**рков сейчас везде полно. Что у нас, что у них...
Иное дело что это всё вам не нужно. По разным причинам. Как и многим другим. Так вас никто и никуда не посылает и ни к чему не обязывает. Вам просто дают возможность. А пользоваться ею, или нет, сугубо личное дело.
kalinavalera1 написав:Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить.
Да, было такое. Давно правда. При Горбачёве ещё, в 1991г. Только железный занавес открыли. Визы ещё в Москве делали, а уезжали из Днепра(На ул.Шевченковской было какое-то тур. агентство, которое организовало шопинг тур.) 3 дня в Польше, 2 дня в Германии и 3 дня во Франции. Жили в кемпинге под Парижем. Вечером загулялись и в кемпинг уже не попали. Пришлось ночевать в сквере на лавках. Лето было, да и мы были молодые и задорные... РОМАНТИКА!
Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 24 гру, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание. Это все точно как было и раньше. Ничего не изменилось. Это не безвиз. У них тоже в семье мама тяжело больная, и работа каждый день. Им некогда ради меня по инстанциям шарахаться. А с моей стороны - обратиться , что бы они "гарантировали экономически мое путешествие" - крайне не прилично, хотя ясно что это формальность. Но я бы вряд-ли за кого-о сам стал ручаться финансово. Это не родня и не близкие друзья. Спасибо - что встретят и помогут сориентироваться в путешествии, и покажут что-то в Германии по мере возможности. Ничего не изменилось. Вот вы пишете раньше нужна была справка о доходах - а сейчас "показать, что есть деньги" - это как ? Наличные достать из кармана - показать ? Поясните? ( Не очень разумно наличкой махать в дороге ). Мне Приват справку давал раньше для визы. Честь и хвала Привату, он даже форму справки для меня слегка изменили. Достойный был банк.
. Ничего сложного, тем более я банк хожу часто и он на каждому углу у нас. Я визы оформлял не раз. Все было очень просто до Майдана. Это даже при том что я не работал. Справку о несудимости - не требовали для визы. Она нужна только для получения загран. паспорта. 1 раз. После - не нужна. Никаких родственников у меня не проверяли. А показать владение недвигой было желательно, но не обязательно. Это всего лишь нужно было снять ксерокопии со свидетельства о собственности и приложить к справке из Привата о финансах, и копии паспорта - и даже все это не заверяли у нотариуса. По вашему паспорту и так ясно - что это ваша недвига. В БТИ для визы совсем не нужно. Туда нужно 1 раз - кода вы оформляете совсем другое - документ - право на собственность - на недвигу. Для визы БТИ не нужно. Все как и сейчас,справка еще нужна была - бронь из отеля, и обратный билет. Так точно и было все как сейчас. Что изменилось ?
Про " у вас нет денег" - совсем не понял. Полагаете у меня нет 20 долларов ? Вы так оценили перелет в Вену?
У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди. Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, уже терли об этом, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду. Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят, колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно чуть-чуть с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.
Поэтому вы - пока не волшебник. А романтика и дискомфорт-лишения - это не синонимы. Скорее наоборот. Романтика - этот внутреннее состояние души - за ней никуда ехать не нужно, она внутри вас, важно понимать - как обращаться с романтикой в себе - это не пустое состояние кошелька В комфорте романтика ярче и громче звучит. Вы все перепутали. Романтика и обман романтиков - это небо и земля - из разных мешков. В СССР манипулируя романтикой, таких романтиков посылали за копейки строить БАМ - жить в степи , но это просто мошенничество было - романтиков так использовали - обманывали. НЕ значит , что обман - или лишения - это и есть романтика. При высоком комфорте- романтика цветет пышным цветом - не смотря на годы. А прогнозы по золоту на следующий год будут ? А лучше вообще по макроэкономике в целом ? У меня уже год, если не больше - ничего не вижу . А вы на коне!
kalinavalera1 написав:наблюдательный Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание.
Я не знаю куда вы собираетесь ехать или лететь. В каждой стране есть небольшие различия. https://travel.europewb.org.ua/bezviz-invitation/ Я не пользуюсь приглашениями дабы никого не напрягать. Цель поездки - Туризм. Бронь в отеле или в кемпинге. Хоть на день. Обратный билет, который в любом случае будет нужен, если вы не используете личный транспорт. Ну и деньги на карточках, которые у меня никогда не проверяли. Всё. Правда у меня в паспорте уже штампов некуда ставить, и сроков пребывания там я никогда не нарушал. Может поэтому и отношение ко мне было лояльное. Если нужна именно Германия, то купите себе тур из Львова до Дрездена. Довезут за 2 дня за смешные 52 евро. Без всяких броней и обратных билетов. Плюс по дороге покажут Краков и переночуете в отеле с завтраком. А там уже по обстановке.
kalinavalera1 написав: Что изменилось ?
Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего.
kalinavalera1 написав:У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди.
Калина, я знаю что я пишу, и за свои слова в отличии от всяких Гриш отвечаю. А меня только в Англию было 5 виз. Для вашего сведения там только одна анкета занимает 10 страниц на 90 вопросов. Включая сведения о близких родственниках. А уж справки о доходах и имуществе, заверенные как положено, это святое. Потому что вы должны доказать свои неиммиграционные намерения. Иначе быстро получите пинок под зад с потерей визового сбора. Так что поправлять меня не нужно. Мой смарт и паспорта у меня под рукой. Можете поглазеть, если сомневаетесь, Последние две визы 1991г. ещё в паспорте СССP. То, в чем вы засомневались.
kalinavalera1 написав: Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду без особого напряга . Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.
Повторяю. Вас никто и никуда не посылает. Ни в Вену, ни ещё куда то... Я вот с удовольствием езжу в горы. В дикие.
Там бывает холодно, дождливо и вообще нет никакого кофию. Каждому своё....
наблюдательный написав:Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего.
НЕТ! В страны шенгенской зоны нужна была только одна виза - дальше можно было ездить - по всем странам. Я же ездил. Но формально - виза должна быть той страны - где вы будете дольше всего находиться. Хотя это никто не проверял. Мне очень полена ваша инфа. И на счет приглашения - мне очень полезна инфа. Оказывается - там можно не формально дать их номер телефона. Они подтвердят, конечно. Карты и деньги на них - у меня будут, я на них буду путешествовать. На счет тура " Львов - Дрезден" тоже полезная инфа. Вопрос про паспорта - вы как их показываете на таможне? У меня в старом паспорте тоже есть визы, н он уже не действителен. Нужно новый получать. А этот брать с собой и показывать - типа " Смотрите ! У меня много виз!" - у меня не так уж много - но и не мало. На счет гор - мне вас не понять. Хотя в Германии мне пообещали - живописную природу даже со зверями знакомые. Но все в условиях комфорта. Я наверно не особо продвинутый - не понимаю - за чем в горы ? С детства помню мультик - " умный в гору не пойдет- умный гору обойдет " Если на автомобиле туда приехать - то нормально, и то в Крыму и на Кавказе такие серпантины, что я уже был не рад - что поехал. Вы альпинист ? Жесть. Как на мою простоту - так - альпинисты - это люди, которые ищут себе лишние трудности. Я не прав, конечно, но я так воспринимаю.
А по теме - жду прогнозы ваши на будущий год - это всем будет интересно.